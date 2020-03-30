施羅德李文傑：A股料跑贏歐美股 內房內險浮現價值

今期封面故事專訪旗下A股基金多次跑贏大市的施羅德投資管理（上海）有限公司中國A股研究總監、副總經理兼投資負責人李文傑，以及有「新興市場之父」之譽的麥樸思分析大市去向。李文傑認為，現時外資佔A股比例偏低，目前疫情狀况相對歐美受控，工廠也陸續復工，相信A股將會跑贏歐美市場，惟市場仍有下行風險，短期難言是否入市時機，只是個別傳統行業如內房和保險經歷跌市後已浮現吸引力，中長線繼續看好。麥樸思則認為，今次經濟危機可能反而提供長期投資機會。

明報記者 王俊騏、龍彩霞

新型肺炎疫情於中國爆發後，繼續在全球多國蔓延，歐美確診人數急升，美國確診人數更已超越中國成全球最多。各國亦陸續推行更嚴厲防疫措施，繼中國早前因應疫情停產後，歐洲部分國家都宣布停工。疫情未見頂，對各地經濟影響逐漸浮現，多國都落「重藥」救經濟。反觀率先爆發疫情，同時先爆發的內地，工廠已逐漸復工，股市表現也是近期亞洲區中最好，今年以來跌幅不足一成，暫時跑贏全球不少主要市場（圖1及圖2）。

外資持貨偏低 疫情趨穩利A股

同樣地，李文傑有份管理的施羅德中國進取股票基金，今年以來雖然仍錄得負回報，在股票基金類別中已是表現較好，相較同業平均都錄得雙位數跌幅。他分析，近輪中港股市跌市，主要由外圍情緒恐慌及歐美股市大瀉所致，估計相對地A股會表現較好，皆因目前外資參與比例仍然不高，目前新型肺炎於內地看來受到控制，情况比西方更好，而工廠亦已經逐步復工，還有市場憧憬政府會出手刺激經濟。

各國齊減息 減少人行救市顧慮

李認為，中國政府對抗疫症時做法正確，後續會有財政和貨幣政策支持，對大市會有支撐；相反，歐美的確診數字急升，會嚇怕投資者，特別西方國家測試和應對手法顯得不濟。因此他相信，A股市場也可以跑贏歐美。

疫情導致各國生產停頓，供應鏈中斷，各地失業人數開始增長，也使各國開始大規模放水救經濟。繼聯儲局先後兩次「突擊」大手減息後，其他主要央行亦紛紛出手，英倫銀行緊急減息至0.1厘，為史上最低水平。人行早前亦宣布降準，向銀行業釋出5000億元人民幣流動性，他相信貨幣政策整體都會有利增長，針對性措施向企業提供流動性，特別是面臨困境的中小企，包括透過再貸款工具和針對性流動性措施，以支持營運資金和降低借貸成本。他相信今年中央會放寬地方發債限額，發特別政府債刺激基建投資，亦可能推出減稅刺激消費和減輕企業現金流量負擔等措施。

各央行減息的同時，原來都有利人行操作，「很多央行已進取地寬鬆貨幣政策，政府或會推刺激財政政策，但實際上西方國家的量化寬鬆措施，為內地預留更多利用貨幣政策的空間」。李文傑解釋，在多國央行減息後，近兩星期人民幣對美元仍是持續貶值，反映市場避險情緒高漲，擔心新型肺炎會影響中國以至全球經濟增長。這意味人行減息時，不需擔心大規模資本外流和人民幣貶值壓力，更直接利好經濟。

A股ETF本月再現資金流入

除了降準外，市場亦憧憬中央推動基建刺激經濟，內地31個省便推出了40萬億基建投資計劃，主力是5G建設以及公共衛生等。李認為，市場普遍希望在政府財政支持下，基建固定資產投資（ Infra FAI ）能夠復蘇，可以為經濟提供一定支撐。 雖然這可能會增加整體槓桿水平，但他認為中央政府已意識到債務水平的擔憂，故會謹慎地管理貨幣政策。

市場避險情緒高漲，近期股債基金都錄得巨額走資。富瑞金融指出，環球股票基金直至12日的三星期，便累計錄得474億美元流出，幅度直逼2008年金融海嘯，中國股票基金則連續四周錄53億美元流出。李文傑亦有留意到，自2月中開始也發現港股通北向資金有流出迹象，主要與資金率先獲利有關，皆因去年A股為亞洲區內表現最好市場，在疫情爆發前也表現不錯，故稍為獲利實屬正常。

相反，直至本月13日起，國際投資者透過北向資金仍是淨買入A股，相信與外資比例低，還有中國增長故事仍會吸引有關。事實上，A股ETF南方A50（2822）自2月初起錄得連續大額贖回，本月中起開始錄得流入，上周錄得自去年12月後最大單日流入達到5.55億港元，佔今年總量一半以上。

雖然市況波動，李文傑透露，旗下基金投資策略近期未有特別大變動，仍是集中在本地主導股票，減少出口有關股票的持倉。不過，由於大市非常波動，基金近期在個別跑出行業中先行獲利，例如醫用口罩股，以及估值開始變得昂貴的5G股。然後，基金分配到資產負債表穩定和估值合理的股票中，在當前市况下更具防守性， 最近亦一直關注部分傳統行業如保險和房地產，指有超賣（Overshoot）跡象，估值已回落至非常吸引水平。惟他強調，作為長線投資者，不會嘗試在短期市况波動中買賣，但相信內房和保險在近期跌市後會出現吸引價值，維持中長期看好的看法。

選股不離基本因素分析

環球股市大跌後，市面上看似一街「平貨」。李認為，估值只是眾多選股標準的其中一項，強調主要是由基本因素分析選股，例如現時挑選能源股時便非常小心，即使現時板塊估值極低，但面對長年挑戰如行業商業模式加快轉變，以及受ESG因素影響，對其看法維持審慎。

有多個內地長線增長主題他仍看好，包括工業和材料板塊，相信可受惠於多個動力：（1）中國工業升級；（2）在國際貿易糾紛下中國的進口代替品；（3）有大量人才支持研發工作；（4）隨着人工成本不斷攀升，工廠自動化程度提高；（5）綠色中國。隨着內地將迎來消費升級周期，基金現時亦高配個別消費股。

能見度仍低 有下行風險

經歷過2003年和2008年大跌市，今次投資者恐慌過後，又怕錯失吸納時機，特別近期股市見明顯反彈。李文傑坦言，暫時疫情發展能見度低，情况每天都在轉變難以預測，短期很難給予市場反彈和買入時機。他相信現時大市仍有下行風險，因工廠長期停產可令今年的企業盈利帶來巨大風險。縱使估值低於長期平均水平，但尚未去到受壓（Distressed）水平，中國以外地方的確診人數上升，也增加全球經濟增長的不明朗因素。

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