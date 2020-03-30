建行去年多賺4.7% 不良貸款增逾5.8%

指疫情或影響金融資產質量

期內經營收入按年升7.1%至7056.29億元，若扣除利息支出，淨利息收入按年升5%至5106.8億元，手續費及佣金收入按年升逾一成至1372.84億元；信用減值損失為1630億元，按年升7.8%。全年不良貸款錄2124.73億元，按年增5.8%；不良貸款率改善0.04個百分點至1.42%，撥備覆蓋率升逾19個百分點，至227.69%。

集團去年核心一級資本淨額錄2.08萬億元，按年升10.6%；其他一級資本錄2.2萬億元，按年升12.2%；核心一級資本充足率為13.88%，按年升0.05個百分點；一級資本充足率為14.68%，按年升0.26個百分點；資本充足率為17.52%，按年升0.33個百分點。

集團稱，新冠肺炎疫情於今年初蔓延以來，對部分地區及行業的企業經營帶來一定程度的影響，並可能影響該行的信貸及其他金融資產的資產質量或收益水平，而影響程度將取決於疫情形勢、宏觀政策、企業復工復產情况等因素。

集團又指，疫情對宏觀經濟和其他關鍵指標預測的影響將反映在集團今年的預期信用損失中，該行將密切關注疫情情况，並持續評估。此外，集團稱，資本充足率已反映該行穩健經營及抵禦風險的能力，並將根據監管規定、集團發展戰略和風險偏好等，對未來資本供給與需求進行預測，兼顧短期與長期資本需求，確保資本水平持續滿足監管要求，和內部管理目標。