泛海系狂掃恒大債 息率近18厘

涉資近10億元 每年收息近1.8億

今次泛海系在市場買入的恒大債券，屬於較高息的一批，票息達11.5至13.75厘。由3月9日開始，掃貨價折讓僅約5.25%至6.5%，但隨着市場氣氛轉壞，泛海繼續掃貨，由3月12日起開始以超過一成折讓掃貨，至最近公布的3月24日至25日其債券掃貨價已較面值折讓超過35%。以該批債券票面息及泛海買入價計，票息回報率相當於約17.6厘。

泛海系以往以房地產為核心，近年金融投資亦非常重手。據公司2019年中期及2018年年報顯示，集團分別持有財務投資146.79億元及156.01億元，投資組合中分別92%及88%用作持有上市債券，當中更大多數由內房發行。

作為內房債券大戶的泛海系，其大股東潘政早年被指與以本地證券中南證券掌舵人、人稱「股壇玩家」的莊友堅關係緊密。莊友堅本人則一向與股壇俗稱「鋤DEE會」成員如華置（0127）大股東劉鑾雄、恒大主席許家印及中渝置地（1224）主席張松橋等相熟，他們之間交易不少，例如萬科（2202）股權爭奪戰、投資盛京銀行（2066）等。

熱中定息產品 偏愛內房高息債

翻查泛海系年報記錄，集團亦向來熱中投資定息產品，更特別鍾情內房高息債券，除恒大外，近年持有包括佳兆業（1638）、融信（3301）、當代置業（1107）、佳源（2768），就連已停牌多年的明發集團（0846）債券亦有參與，而上述債券的息率均接近10厘，當中當代置業的票息率更超過15厘。