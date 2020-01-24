ACCA：企業資金不足銷售下滑勢惡化

料港暫不會出現信貸緊縮

ACCA今年2月底對會員進行調查，涵蓋各行業逾270間中港公司，高達六成公司表示已面對銷售下滑問題，此外43%公司則承認有流動資金不足情况。王健華表示，若經濟持續低迷，料企業近幾個月無論收入、成本及盈利均將面對挑戰。他表示，香港暫不會出現信貸緊縮（credit crunch）的大型危機，一方面因公司已着手解決流動性問題，另一方面銀行處理企業貸款等方面仍願提供一定靈活性。但他預測，未來資金流向將趨審慎。

對業界審計質量有信心

根據ACCA調查，中港企業現正以延緩採購、加快應收帳收回等方式應對財務挑戰（見表）。不過，早前多間大行推出「還息不還本」等抗疫紓困優惠，卻未似受本港企業廣泛應用。調查顯示，僅有15%港企採用金融機構推出延期、應急貸款優惠，作為應對疫情的財務措施，逾六成公司仍傾向以節流應對。王健華表示，銀行紓困措施始終帶有「商業」色彩，料公司有不同考慮。

早前會計界及港交所因公布業績期限而起爭論，此次於ACCA調查中，有高達五成公司認同指去年審計質量會出現波動。王健華對此表示，仍相信業界人士的專業精神，認為報告「出得街」就不會出現重大紕漏。至於會否有個別公司停牌而帶來投機機會，他則表示要再觀察。