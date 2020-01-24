陳茂波：經濟SARS式反彈難重現 曾料下半年好轉 分析師：全年GDP或收縮逾5%

明報記者 溫藹紅 方楚茵

近期接連公布的經濟數據疲弱，陳茂波於網誌上指，明日公布的零售銷售數據將繼續呈大幅下跌，並估計疫情在今年第二季仍會相當棘手。由彭博預測今年本港本地生產總值（GDP）編製指數，已由去年10月初的增長1.5%，在1月中旬後持續下跌，最新為預測今年收縮1.5%（見圖）。

彭博預測 港今年GDP收縮1.5%

陳茂波於今年2月底公布財政預算案派錢大計後，曾指在7月內陸續將現金派至市民手上，期望能於暑假時令未來經濟反彈，甚至曾列舉2003年SARS作經濟反彈例子。惟他昨日語調已明顯變得悲觀，指「全球疫情有可能仍要持續一年半載才得以緩和，即使成功研發疫苗，最快也要明年中才能投入使用，坦言整個社會需要有心理準備。換言之，類似2003年SARS是本港經濟可在幾個月後迅速反彈的情况，今次或許難以重現」。

市場對今年經濟亦愈益悲觀，中信銀行國際首席經濟師廖群表示，目前情况不樂觀，預料今年首季本港經濟增長或將收縮約4%，陷入深度衰退，第二季亦將持續下行；若疫情於第二季受控，經濟仍有機會出現輕微反彈，但由於政府財政政策力度有限，本地社會事件餘波未了，反彈幅度有限。

倘疫情下半年未受控 恐釀全球金融危機

他指出，由於是次疫情影響有可能持續至第四季，因此對本港經濟造成的影響較SARS時更加嚴重，若疫情於下半年仍未受控，預計全年經濟增長或收縮4%至5%，失業率將大幅攀升至5%至6%，更不排除出現全球金融危機，屆時股市及企業盈利將完全受壓，央行或將無限期實施量化寬鬆政策，本港聯繫匯率制度亦將受到衝擊。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，目前難以估計疫情對經濟造成的實際影響，但本港經濟增長數字的變化幅度往往大於內地，現時市場普遍預測今年首季內地經濟增長將出現負長，按年或最少下跌5%至10%，他相信，今年首季本港經濟增長的跌幅亦將不會低於內地，不排除在全球經濟陷衰退下出現雙位數字收縮，認為目前政府與業界需要更積極尋找經濟增長點，保障整體就業市場。