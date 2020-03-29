內地出口商遭二次打擊

時下疫情在全球範圍內愈演愈烈，據美國霍普金斯大學統計，截至3月27日，全球新冠肺炎確診病例累計超過53萬例，逾2萬人死亡。愈來愈多國家開始「封城」，甚至「封國」，已有110多個國家對火車、船舶和航運實施管制。

舊單被取消 新訂難覓

海外大批經濟活動驟停使不少內地出口商已承接的訂單被取消。上海一家紡織品外貿企業負責人稱，最近不少歐美客戶都取消了訂單。公司每年出口額大約為3至4億美元，但眼下受疫情影響的出口訂單已有7000至8000萬美元之多。其中，約有4000萬美元訂單直接被取消。

一家鞋類企業負責人也說，早在20多天前，下訂單的外國客戶還要求加班加點趕製當季的涼鞋和單鞋，結果企業努力趕工完成後，前幾天突然被通知訂單取消。

有些企業訂單雖未被取消，但客戶要求延期發貨。

中國機電商會行業發展部總監高士旺稱，隨着國際物流日益受限，大批國外客戶要求延期發貨，這給內地機電出口企業造成不小壓力。

「中國第一展」廣交會要停辦

不止現有訂單難保，爭取新訂單也愈發困難。受疫情影響，如今全球已有近200個國際展會取消或延期，有「中國第一展」之稱的廣交會最近也確認第127屆不會如期舉辦。不能按原計劃參加展會將加大企業拓展新客戶難度。長春一家紡織服裝公司負責人稱，該公司每年幾乎所有出口訂單都來自廣交會。

日前，G20特別峰會公報已經提出，將努力確保重要醫療用品、農產品及其他商品和服務的跨境流動，並努力解決全球供應鏈中斷的問題，最終營造自由、公平、非歧視、透明、可預測和穩定的貿易和投資環境，保持市場的開放。

疫情對國際貿易連續打擊

但考慮到主要經濟體疫情爆發時間不同，當前形勢也不同，疫情對國際貿易的影響將不會集中發作，而是一輪又一輪的連續打擊。由此觀之，外需不振、訂單減少等問題將在未來幾個月內持續困擾內地外貿企業。對已在中美貿易戰中損失慘重的出口商而言，這不啻為雪上加霜。

「取消訂單、削減數量、延遲付款、壓低價格這些以前在不同階段發生的危機，現在都集中爆發了。」一家外貿企業負責人稱，如果疫情到6月才能得到控制，公司今年「前景難料」。

[馮其十 神州新形勢]