一手昨沽30伙 逸瓏灣8佔最多

此外，政府推出新防疫措施，修例禁止逾4人聚集，今日凌晨零時起生效，發展商亦因應新措施而對參觀新盤示範單位作出新安排。新地（0016）副董事總經理雷霆回覆本報表示，早於疫情初期，集團旗下示範單位及現樓參觀已實施分流及限制人數，將按政府指引跟隨人數規限，並會更嚴格執行安排各批參觀者的距離；同時，集團將繼續保持售樓處及示範單位清潔與消毒，他更希望疫症早日過去，市民能恢復正常社交。

長實愛海頌限每組客不多於4人

另長實（1113）目前正推售的深水埗愛海頌，亦有新安排。長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌每組參觀人士（包括代理）不可多於4人，而售樓處每張枱的座位不可多於4人，枱與枱之間的距離約2米。另每名進入售樓處人士須佩戴口罩，售樓處入口會設紅外線探熱裝置；亦提供感應潔手消毒液，及每小時場地消毒。