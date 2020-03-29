一手昨沽30伙 逸瓏灣8佔最多

【明報專訊】市場欠缺焦點新盤，過去周末僅得新盤貨尾推售，昨日最少有6個新盤推售貨尾單位，涉約132伙，其中信置（ 0083 ）大埔白石角逸瓏灣8推售伙數較多，共107伙，當中包括61伙以價單形式推售，另71伙以招標形式推售，昨日共售出6伙，全為2座H單位，屬實用700方呎套3房戶，平均每伙售價約981萬元。項目自去年1月起開售至今，累售427伙，佔全盤528伙的逾80%，套現逾39億元。另信置同系深水埗一號九龍道，昨日亦售出一伙，為12樓D室，實用443方呎，成交價850.46萬元，實呎19198元。而綜合市場消息，昨日新盤市場共售出約30伙。
此外，政府推出新防疫措施，修例禁止逾4人聚集，今日凌晨零時起生效，發展商亦因應新措施而對參觀新盤示範單位作出新安排。新地（0016）副董事總經理雷霆回覆本報表示，早於疫情初期，集團旗下示範單位及現樓參觀已實施分流及限制人數，將按政府指引跟隨人數規限，並會更嚴格執行安排各批參觀者的距離；同時，集團將繼續保持售樓處及示範單位清潔與消毒，他更希望疫症早日過去，市民能恢復正常社交。
長實愛海頌限每組客不多於4人
另長實（1113）目前正推售的深水埗愛海頌，亦有新安排。長實助理首席經理（營業）何家欣表示，愛海頌每組參觀人士（包括代理）不可多於4人，而售樓處每張枱的座位不可多於4人，枱與枱之間的距離約2米。另每名進入售樓處人士須佩戴口罩，售樓處入口會設紅外線探熱裝置；亦提供感應潔手消毒液，及每小時場地消毒。