將軍澳天晉3房 減價130萬易手

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示， 上述單位為天晉6座高層B室，實用892方呎，套3房戶望海景，原業主早於2018年5月樓市旺市時放售，當時叫價2000萬元，屬市價水平，惟單位連租約放售，無樓睇，一直未能成功售出。據悉，原業主有見疫情全球蔓延，樓市後市不感樂觀，加上單位租約期至今年5月，可以交吉形式出售，願接受較大幅度的議價，終在近日以1870萬元易手，累減130萬元或6.5%，折合實呎20964元。原業主2011年12月以1123萬元購入單位，持貨9年，帳面賺747萬，物業升值67%。

大埔中心兩房 低市價6%易手

另上車屋苑大埔中心一個2房戶，低市價約6%易手。世紀21宇田高級客戶經理徐雄新表示，有關單位為18座中層F室，屬實用407方呎2房戶，向北望樓景，單位附設靚裝修，原業主早於去年5月以650萬元放售，雖然去年6月起發生反修例運動，但原業主未有調低叫價。

至今年1月下旬起，本港錄得新冠肺炎確診個案後，原業主憂疫情將打擊樓市，接受議價，終以580萬售出單位，較原叫價低70萬元或10.8%，也較同類型單位市價約620萬元低約6%，折合實呎14251元，新買家為上車客。原業主2015年2月以448萬元購入單位，持貨5年，現轉手帳面獲利132萬元，單位期內升值29%。

慈雲山匯豪山2房累減72萬沽

此外，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，慈雲山匯豪山錄減價成交，為高層A室，屬實用439方呎2房戶，原業主早前以750萬元放售，議價後以678萬元成交，累減72萬元或近10%，折合實呎15444元。原業主2008年以350萬元購入單位，持貨約12年，帳面獲利328萬元，物業升值94%。