科技公司財力最強 蘋果資金夠運作逾1年

零售商平均只夠維持60天運作

科技公司的現金，往往比零售商充裕，後者往往有大量資產是未出售的庫存。《華爾街日報》根據去年底的數據分析，指在沒有收入或不削減成本的極端情况下，標普500指數科技公司在帳面上的現金和可用資產的中值，足夠它們維持營運約270天，而零售商則只能維持接近60天的運作。

《華爾街日報》綜合經濟學家的預測，估計今次危機將使美國經濟在5年內損失1.5萬億美元的產出，當中包括第二季GDP下滑4%至10%。瑞信指出，投資者的關注重點已轉向資產負債表。那些在市場繁榮期不被關注的因素，突然變得重要，擁有較大緩衝準備的企業更有可能維持下去。

投資者關注重點轉向資產負債表

達美航空（Delta Air Lines）和福特汽車（Ford）已停止派發股息。波音已動用全部信貸額度。通用電氣（GE）正在裁員。美國電話電報公司（AT&T）、英特爾（Intel）和雪佛龍（Chevron）都擱置了股票回購計劃。

長期的低成本舉債及寬鬆信貸，導致美國企業在擴張業務的同時累積了總值10萬億美元的債務。與此同時，許多公司利用閒置資金回購股票。根據標普道瓊斯指數公司的數據，去年標普500指數成分股企業的股票回購支出，估計達7290億美元，僅次於2018年所創的8060億美元紀錄。

[企業地球村]