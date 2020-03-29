科技公司財力最強 蘋果資金夠運作逾1年

【明報專訊】美國部分大型企業最近開始削減開支，以改善資產負債表狀况，再次證明在危機時期現金為王（Cash is King）。美國此前經歷長達10年的經濟擴張，在今次危機來臨前，並非所有企業都有充足的現金儲備。截至去年底，蘋果擁有2470億美元現金、證券和應收帳款。就算蘋果不去削減成本，又或連一部iPhone也賣不出去，它的資金也足夠其維持一年以上的運作。若社交網站facebook不再賣廣告賺錢，也可以讓其伺服器保持運作超過21個月。不過一般零售商的資金卻是捉襟見肘。以折扣零售商Dollar General為例，其現時擁有約2.4億美元現金，在極端情况下，例如沒有削減成本，且沒有收入，其資金只夠它運作4天。
零售商平均只夠維持60天運作
科技公司的現金，往往比零售商充裕，後者往往有大量資產是未出售的庫存。《華爾街日報》根據去年底的數據分析，指在沒有收入或不削減成本的極端情况下，標普500指數科技公司在帳面上的現金和可用資產的中值，足夠它們維持營運約270天，而零售商則只能維持接近60天的運作。
《華爾街日報》綜合經濟學家的預測，估計今次危機將使美國經濟在5年內損失1.5萬億美元的產出，當中包括第二季GDP下滑4%至10%。瑞信指出，投資者的關注重點已轉向資產負債表。那些在市場繁榮期不被關注的因素，突然變得重要，擁有較大緩衝準備的企業更有可能維持下去。
投資者關注重點轉向資產負債表
達美航空（Delta Air Lines）和福特汽車（Ford）已停止派發股息。波音已動用全部信貸額度。通用電氣（GE）正在裁員。美國電話電報公司（AT&T）、英特爾（Intel）和雪佛龍（Chevron）都擱置了股票回購計劃。
長期的低成本舉債及寬鬆信貸，導致美國企業在擴張業務的同時累積了總值10萬億美元的債務。與此同時，許多公司利用閒置資金回購股票。根據標普道瓊斯指數公司的數據，去年標普500指數成分股企業的股票回購支出，估計達7290億美元，僅次於2018年所創的8060億美元紀錄。