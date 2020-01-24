歐美130企業3周借入萬億 疫症谷高債務 企業違約風險升

資料來源：《金融時報》、《華爾街日報》

北美連鎖超市Albertsons原本一直專注於籌備首次公開募股（IPO），並在本月6日透露了準備上市的計劃，但不到一周後，該零售商擱置了上市大計，改為尋求信貸額度。疫情的不確定，促使Albertsons需要大量現金應對突發情况。截至3月18日，它已利用20億美元信貸額度，未來可能需要申請更多信貸。

短期商業票據市場凍結 企業貸款變困難

當市場存在大量流動性，銀行作為放貸者會提供低成本的循環信用額度，以贏取更多業務。不過企業近期尋求貸款有一定的困難，在總值逾10萬億美元的美國公司債券市場，現在只保留給最知名且財務狀况最好的公司，包括迪士尼、可口可樂等。短期商業票據市場也被凍結，需要聯儲局出手干預。

精品投資銀行Perella Weinberg Partners稱，以往從沒出現零收入的情况，今次的危機可能比1987年股災、2000年科網泡沫爆破、2008年金融海嘯更具破壞力。在這場危機最先使用信貸額度的，包括挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）、希爾頓全球酒店集團（Hilton Worldwide）等。受疫情影響，它們有大量客戶取消旅程，令生意大受打擊。

投資銀行：企業零收入 過往從沒見過

其他行業也不能倖免。汽車製造商福特（Ford）借入了154億美元，並宣布關閉工廠，以保留現金。啤酒商百威英博（Anheuser-Busch InBev）籌集了90億美元，以改善現金狀况。美國大型百貨公司Kohl's也借入10億美元。Oreo餅乾製造商億滋國際（Mondelez International）亦建立了新的信貸額度，以防融資環境惡化。

摩通的全球銀行業務負責人埃爾南德斯（Carlos Hernandez ）稱， 經濟正在受困，沒有人知道將持續多久，相信將有更多企業尋求借款。《金融時報》的分析顯示，摩通收到的信貸額度申請比其他銀行多。截至去年底，摩通對企業客戶承諾的未提取信貸額度接近3670億美元，相當於其價值2.7萬億美元的資產負債表的13％以上。

金融界：資金缺口已現 最壞情况未過去

根據華爾街大行最近提交的申報文件，美銀、花旗和富國合計提供了1.2萬億美元的信貸額度，摩根士丹利和高盛也合共提供了2600億美元信貸額度。這反映銀行仍是美國企業的主要流動性保障。金融業界警告，企業的資金缺口已開始形成，惟最壞的情况仍未出現。迄今為止，銀行系統仍能應付大量企業的資金需求，惟可能窒礙銀行在其他領域的放貸能力。

[企業地球村]