Colt：亞洲居家工作規模史無前例

傳統商業作業方式或有變

隨着近期疫情發展，更多人居家工作，星野真人不諱言，留意到市場對他們的智慧網絡話音服務需求增加。他稱：「居家工作對WebEx、Zoom、Skype及Slack等可靠的話音、互聯網和虛擬私人網絡等，可供接入企業資產、與同事及顧客共用的方案使用需求增加。尤其在亞洲的居家工作規模，更為史無前例，相信這股潛力有可能改變傳統的作業方式」，這將為業界帶來重大的行業影響。

提供按需雲端服務 減不必要支出

除了居家工作對對行業產生巨大的影響之外，星野真人還表示，雲端服務的發展進一步為人類生活及商業運作帶來改變。Colt將落實向阿里雲提供專用雲存取服務，可在日本、香港及新加坡連接阿里雲。他說，這可讓內地的跨國企業在本地市場以外運用同一平台，接達潛在客戶及企業，讓用戶更快涉足不同應用方案。因應亞洲客戶未完全接上雲端服務，他預期未來5至10年區內雲端用家會持續增加。他更估計，雲端連接方案的應用，幫助日後如東京奧運會等對網站、串流需求龐大的活動，配合5G服務的基建下提供更多頻寬按需服務，令用戶毋須花費全日訂購及佔用頻譜，只需在需求較低及價錢廉宜的時段使用頻譜去運作，有助用戶減少不必要的支出。