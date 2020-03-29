澳博金沙兩酒店供政府隔離用

累積12酒店作醫學觀察

現時澳門的醫學觀察酒店數目多達12間，未計喜來登今次預留的房間，當中有3間為澳門旅遊娛樂公司旗下的金麗華酒店、路環鷺環海天度假酒店及氹仔麗景灣藝術酒店。喜來登是次預留的房間，所有通往或連接商場、餐廳及其他酒店等的通道已經被全部封閉，入住者只能由獨立出入口進入特設隔離區域。

信德港澳航運轉蝕1.22億

此外，持有澳娛15.7%股權的信德集團（0242）公布2019年度的業績顯示，往來港澳的航運業務由盈轉虧，虧損1.22億元，當地的酒店業務虧損亦擴大至2.19億元。信德集團表示，隨着港珠澳大橋開通，加上去年下半年香港受政治事件影響，船務總載客量按年大跌39%至790萬人次，2月份更因應疫情暫停服務。酒店業務則受香港入境旅客人數錄雙位數下跌，加上環球經濟放緩等影響而錄得虧損。投資部門從澳娛獲派息1.16億元，按年增長17%。整個集團受惠於交付951個濠尚住宅單位帶動，全年獲利34.56億元，按年減少25.64%。每股派末期息0.18元，全年派息增加12.5%。