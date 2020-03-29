澳博金沙兩酒店供政府隔離用

【明報專訊】繼澳門特首賀一誠較早前公開批評，未能夠獲博彩企業支持提供酒店供新冠狀病毒肺炎疫情醫學觀察中心之用不久，澳門博彩（0880）日前將旗下兩間酒店之一的回力酒店，供政府應付疫情之用，金沙中國（1928）旗下金沙城中心喜來登大酒店，亦將特設隔離區域供醫學觀察中心，共預留2000個房間。首階段，政府會先使用500個房間。
累積12酒店作醫學觀察
現時澳門的醫學觀察酒店數目多達12間，未計喜來登今次預留的房間，當中有3間為澳門旅遊娛樂公司旗下的金麗華酒店、路環鷺環海天度假酒店及氹仔麗景灣藝術酒店。喜來登是次預留的房間，所有通往或連接商場、餐廳及其他酒店等的通道已經被全部封閉，入住者只能由獨立出入口進入特設隔離區域。
信德港澳航運轉蝕1.22億
此外，持有澳娛15.7%股權的信德集團（0242）公布2019年度的業績顯示，往來港澳的航運業務由盈轉虧，虧損1.22億元，當地的酒店業務虧損亦擴大至2.19億元。信德集團表示，隨着港珠澳大橋開通，加上去年下半年香港受政治事件影響，船務總載客量按年大跌39%至790萬人次，2月份更因應疫情暫停服務。酒店業務則受香港入境旅客人數錄雙位數下跌，加上環球經濟放緩等影響而錄得虧損。投資部門從澳娛獲派息1.16億元，按年增長17%。整個集團受惠於交付951個濠尚住宅單位帶動，全年獲利34.56億元，按年減少25.64%。每股派末期息0.18元，全年派息增加12.5%。