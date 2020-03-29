美企紛伸手向市場「抽水」

但是在逆市，零售商沃爾瑪仍積極招聘上萬名新員工，某程度上有助減輕當地的失業率。

郵輪公司嘉年華 傳股債集資546億

彭博社的報道引述消息人士表示，大型郵輪公司嘉年華面對疫情及業務停頓，正尋求發行股份及債券，集資多達70億元，當中涉及發行介乎30億至70億元的優先第一留置權債券，同時亦考慮發行15億元的可換股票據，以及介乎10億至20億元普通股，但是具體方案仍然可能有變。據悉，是次融資方案由摩根大通出任顧問。包括嘉年華及摩通並沒有回應查詢。

大企業在選擇集資的同時，亦有企業選擇撙節開支。當中民宿應用平台Airbnb，更計劃叫停所有市務推廣、招聘，甚至停發員工花紅，以保留現金，面對因為新冠肺炎致預訂數量大減的困局。據理解，Airbnb此舉，最少可省下8億美元開支。

沃爾瑪Kroger有意逆市增聘員工

聯合航空則留有一手，會先在5至6月份削減航班，並在9月30前不會推出休假或減薪安排，一旦行業未能夠復蘇，則不排除會裁員。美高梅中國（2282）的母公司美國美高梅則表示，如果疫情影響到賭場長期停擺，則可能可尋求政府的貸款擔保支援。

在眾多大企業中，最好景的是美國的零售業，包括沃爾瑪及Kroger，均有意增聘員工。沃爾瑪更在過去少於一周增聘2.5萬名員工，並計劃將新聘職工數目增至15萬名。Kroger亦已聘逾2.35萬名職工，另計劃多增聘2萬名新職工。

不過，加州能源受差劣的市場環境拖累，未能夠實施置換債券計劃，因此需要尋求方案處理總值50億元的巨額債務，甚而考慮申請清盤。