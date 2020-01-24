憂疫情失控 道指再插915點 科技股全線捱沽 港股ADR跌逾500點

明報記者 歐陽偉昉

雖然美國眾議院通過2.2萬億美元救市方案，仍無力挽回美股下跌，標普500指數下跌3.37%，收報2541點，納指下跌3.79%，收報7502點。不過總結全周，受惠於聯儲局推出無上限量化寬鬆，以及預期國會通過緩助方案，道指上周急彈12.8%，為1938年以來最佳表現的一周。標普500指數急升10.2%，為2009年以來表現最好，但仍較2月份的高位下跌了約25%。

道指一周仍彈12.8% 表現82年最佳

美國財政部長梅努欽表示，波音無意尋求政府資金救助，股價急跌10.27%。紐約期油下跌3.36%，標普500能源股指數跌6.93%，為跌幅最大行業。

疫情影響生產和需求，多隻半導體股下跌，應用物料跌8.43%，標普500科技股指數跌4.33%。

波音股價急跌一成 紐約期油挫4.8%

港股夜期下跌1.79%，報23,082點，低水402點。ADR港股比例指數跌穿兩萬三，收報22,962點，跌2.27%，跌521點。中銀香港（2388）上周五收市後公布業績，ADR折合港元報20.77元，比港股低收4.06%，工商銀行（1398）和中國銀行（3988）ADR折合港元分別報5.05元和2.83元，比港股低收3.35%和3.33%。騰訊控股（0700）ADR報376.56港元，比港股低1.53%。阿里巴巴美股跌3.45元，折合港元報182.72元，比港股低0.6%。

耀才植耀輝：對股市見底有保留

耀才證券研究部總監植耀輝指出，港股上周是超賣後的技術反彈，投資者仍主要關注疫情導致經濟狀况惡化，上周美國首次申領失業人數急升至328萬的歷來新高，海外經濟停頓，對全球皆有影響。雖然股市上周反彈，但疫情持續下對是否已經見底有保留，上下波動區間料會擴大，恒指「一周兩三千點波幅可能已是等閒事」。在現時波幅下，科技股仍未到撈底的時間。

本港前日宣布限制4人以上聚集，限制餐飲業可營運座位不得過半的規例，昨日正式實施，至於會否在周一對地產股和餐飲帶來影響，植耀輝認為消息早前已經流傳，應不會帶來額外跌幅，不過這類股份在大跌後亦反彈無力，疫情期間股價會保持向下趨勢。