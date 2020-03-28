The Carmel海景綠化共冶一爐

明報記者 林尚民

攝影 林靄怡

位於屯門青山公路大欖段168號的The Carmel，由兩座分層住宅大廈及48幢洋房組成，目前已屆入伙。洋房實用面積1082至4144方呎，每幢均設私人花園，部分更設私人泳池；分層住宅方面，實用面積介乎259至1478方呎，戶型由開放式至3房，並設特色單位。

項目主打1房戶，實用面積360至587方呎，共81伙，佔單位總數約46%；開放式單位14伙，實用面積259至279方呎；另有31個2房戶，實用面積483至805方呎；3房戶則只有兩伙，實用面積分別881及913方呎。

戶型多 部分洋房設私人泳池

目前項目大部分分層單位已售出，餘下一個1房戶，以及兩個實用面積1418及1478方呎的複式連天台特色單位待售，而洋房則只餘下16伙可供發售。發展商早前開放現樓供準買家預約參觀，包括1座9樓E室複式連天台特色戶，實用面積1418方呎，連295方呎平台及591方呎天台。

單位下層主要是客飯廳，設計簡約時尚，採大型落地玻璃，讓戶主欣賞遼闊景色，甚至可眺望海景，而大廳連玄關位置面積超過350方呎，加上旁邊設有玻璃趟門通往面積超過160方呎的特大露台，大增空間感，把趟門打開更可打造面積超過500方呎的開放式空間，可招呼親友到訪。廚房亦位於下層，配備國際名牌家電、爐具。

複式大廳直通160呎露台

單位採4房雙套間隔，在下層客廳旁的一道趟門後，便是一間套房，若家中有人不喜歡上落樓梯，最適合居於這個套房。沿着玄關旁的樓梯可直上單位上層，設有3個房間，其中主人套房附設平台，使房間連套廁及平台面積接近300方呎，放置雙人牀後仍有非常充裕空間走動。套廁雖然不設通風窗，但有落地玻璃門，一邊可進出套房，另一邊則可直接出入平台。

主人房旁的兩間細房，一間設計成小童房，一間作書房。此外，單位附連591方呎天台，屋主可隨時享受日光浴，又可與親友同享燒烤樂。

■有片睇

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