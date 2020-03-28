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經濟
2020年3月28日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
工行：1.8萬企業客獲批延還款 工行中行淨息差齊跌 料首季續受壓
內銀近期跑贏大市 分析：不會長久
中銀香港純利增0.4% 遜預期
會德豐1個月斥16億掃九置
金融中心排名 港跌至第6
英揆確診震散歐股 夜期曾插600點 富時指數跌逾5.7% 法德股巿挫4%
港匯昨高見7.751 1個月拆息11連升
孫宏斌：融創今年將適時賣產減磅
碧桂園多賺14% 全年派息增17%
思捷：6家歐洲附屬申破產保護
遭競委會調查投標 安樂工程：停部分員工職務
維他奶盈警 下半年度或「見紅」
疫症陰霾未散 歐美股再急跌 道指早段挫千點 美10年國債孳息跌穿0.8厘
IEA：疫情恐令原油需求減20%
高端晶片技術 美擬限供應華為
地產代理首宗確診 地監局提5建議 減不必要社交聚會 容許員工留家工作
美聯去年蝕6892萬 八成分行獲減租
長發邨150呎戶未補價95萬 9年低
新填地街超蚊型地收5份標書
PARK YOHO三連撻 本月新盤撻訂逼40宗
莎莎郭少明女婿3000萬購灣仔舖
陸振球：美無限量寬 貧富矛盾勢加劇
周末睇樓好去處
The Carmel海景綠化共冶一爐
香港小輪青山灣大型項目共涉1782伙
雙會所設計 配綠化外牆
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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