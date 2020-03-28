陸振球：美無限量寬 貧富矛盾勢加劇

筆者屈指一算，本來美國的就業人數約為1.58億人，失業率約為3.5%，如多了328萬新增失業救濟申請，就算情况沒惡化，美國將公布的失業率也可以激增2個百分點至5.5%，怪不得特朗普縱使在美國疫情嚴峻下，他仍說希望可在4月初復活節前回復主要的經濟活動，朋友說這既是一為神功，也可能同時是為了弟子，救得國家經濟固然是好，而特朗普家族名下也有大量包括酒店、豪宅、商廈及度假村等項目，如美國主要城巿封城，侵侵的荷包也會大受打擊。

美倘大規模封城 侵侵荷包大受打擊

美國疫情失控，美股道指跌回特朗普剛上任時水平，令其一向吹噓的股巿政績蕩然無存，自然藥石亂投，早前逼聯儲局大幅減息至近零，反增巿場恐慌，本周再宣布推無限QE，難怪由聯儲局計算得出的經濟政策不確定指數也升至2008年金融海嘯時的高位（見圖1），聯儲局的資產也因重啟QE而膨脹至再破歷史高位（見圖2）。

理論上，無限QE等於變相無限印鈔，而當商品、資產包括地產或股票有限而鈔票無限，就算是沒有用或沒有息收，總可以用無限的新鈔將其炒上去，不過卻可以引發超級通脹，以及令貧富更加懸殊，並令社會怨氣更加積聚。

美藥石亂投 無限印鈔恐釀超級通脹

香港採用聯繫匯率，香港近十多年樓價的瘋漲，便也始於美國在金融海嘯開始QE之後，今回美國聯儲局竟然說要玩無限QE，就怕又來一次經濟搞不好，只救了有錢佬和推高樓價的瘋狂遊戲。

說到疫情，美國中招人數做了全球第一，被視為美國「細佬」的英國，就連查理斯王儲和首相約翰遜也被確診，做了herd immunity（群體感染）的先行者，不過論慘情可能就不及歐洲的一些國家如意大利，據傳當地因醫療人手和設備不足，對高齡患者唯有放棄救治，只能將資源集中在年輕的患者身上，不過有經濟教授卻有不同意見，他認為因較年輕者自癒的機會較高，其實更應將力量放在年長重症者身上， 反更合經濟效益。

多了劈價蝕讓賣樓個案

以上情况，令筆者聯想起在金融海嘯時，香港一些銀行因自己也周轉不靈，而它們的一些低質客戶也沒法還錢，竟然改為向財政最穩健的商用物業業主call loan，雖然有關客戶沒有任何逾期還款紀錄，但也不會一早存放大量現金，也被搞到手忙腳亂，更有一些因而被迫以賤價減持物業，待經濟回穩之後，自然也不會再幫襯相關的銀行。

現在英國為了救巿，好像政府下了禁令不許業主趕走租客，於是又引發起不少商戶有能力也停止交租，因為政府已給了它們「避死金牌」，未知英國的商舖業主，一方面收不到租，同時又不能終止租約，當然銀行也未必可以call loan ……最後結果又會如何？

疫情決瀰漫，悲情處處，近期確是多了劈價蝕讓賣樓個案，但仍屬小數。根據利嘉閣統計，天水圍的嘉湖山莊2月份共錄得33宗二手成交登記，全數都是獲利個案，且平均賺幅較當初購入價高達138.7%（見圖3），賺幅為各大屋苑之冠，而全港2月份共有1854宗已知原購入價的二手成交，當中有97.3%為轉售賺錢個案（見圖4），而平均賺幅則為77.8%。

留學生紛回來 證港非Failed State

天水圍的上述統計，反映傳媒上的不少標籤往往是以偏概全，就如早前有外媒以香港在疫情下曾出現超巿搶購，便說香港擁有Failed State的先兆，殊不知當疫情擴散至全球，歐美等先進國家還不是一樣出現相似現象，現在王儲和首相也染上新冠肺炎，難道我們又說英國是Failed State？

最近歐美疫情擴散後，不少在外地就學的香港人紛紛回港避疫，他們寧回來這個Failed State，也不願留在讀書的外國，哪些地方更Failed，相信他們誠實的身體已給了答案。

[陸振球 樓市解碼]