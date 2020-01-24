PARK YOHO三連撻 本月新盤撻訂逼40宗

市場最新3宗撻大訂，包括PARK YOHO Genova、PARK YOHO Milano和峻巒，單位成交價介乎612.4萬至914.4萬元，3名買家分別於2017年7月至2018年8月期間購入單位，但同於昨日取消交易，預料遭沒收10%至15%訂金、涉61萬至137萬餘元不等，3宗撻大訂涉殺訂總金額逾272萬元。

其他新盤方面，路勁基建（1098）主席單偉豹私人持有、2015年10月推出但至今未錄成交的九龍塘喇沙匯，昨修訂價單，4個實用介乎4801至5295方呎的單位，新定價介乎1.748億至2.189億元、實呎3.6萬至4.1萬餘元，相對2015年10月首張價單，逾4年來累積減價0.5%至15%。

喇沙匯4伙減價 逾4年累減最多15%

英皇國際（0163）屯門小欖洋房項目珀居，上載新銷售安排，下周三（4月1日）推出8號屋招標，實用2761方呎另連天台和花園，截標日期為6月30日。

珀居自2018年中開售至今累售13幢洋房，套現約12.2億元，現尚餘上述8號屋待售。