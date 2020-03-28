新填地街超蚊型地收5份標書

中小型發展商為主

寶庭重建則伙順裕資產管理合資競投，寶庭業務發展主任劉岳峰表示在低息環境下，資產有支持，是次以合理市價投地，若投得將建200至300方呎小型單位，公司將在未來3年集資100億元，並投放在重建物業市場。

最高估值2.9億 呎價1.2萬

旺角新填地街及上海街蚊型地，地皮面積僅約2718方呎，地皮分為地盤A及地盤B，據賣地章程中，兩幅地的最高地積比率均為9倍 （當中最多7.5倍作住宅），即發展商不能把部分地積比率從一地盤轉移到另一地盤，兩地皮最多可建總樓面約2.44萬方呎。綜合業界估計，地皮估值1.2億至2.9億元，每方呎樓面地價介乎5000至1.2萬元。

此外，理想集團就旗下持有荃灣理想集團廣場，向城規會申請放寬地積比率，由9.5倍放寬兩成至11.4倍，該地盤面積7767方呎，理想集團計劃重建為1幢22層高（包括一層地庫停車場）的新式工廈，總樓面約8.85萬方呎。申請人指出，建議的重建項目符合現時該區規劃意向，亦可加快該區商貿轉型，同時改劃將不會帶來負面交通影響。