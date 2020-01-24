長發邨150呎戶未補價95萬 9年低

匯景3房跌穿900萬

另藍田匯景花園3房造價跌穿900萬元，市場消息，有關單位為15座中層D室，屬實用614方呎的3房戶，望園景，原業主於本月中連租約以當時市價925萬元放售，獲準買家垂青，雙方議價後以897萬元成交，較原叫價低28萬元或3%，折合實呎14609元。不過由於原業主早於2000年290萬元購入，帳面勁賺607萬元或2倍。

市場消息指出，紅磡黃埔花園9期10座頂層單位，實用771方呎，原業主今年1月以1200萬元放盤，因疫情擴散，最終以1086萬元易手，累減114萬元或9.5%，實呎14086元。原業主雖減價逾「一球」，但因2007年購入價僅約370萬元，帳面獲利716萬元或1.9倍。

CCL三大指數齊升兩周 6周首見

此外，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報175.56點，按周升0.08%，連升2周共0.88%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.49點，按周升0.26%，連升2周共1.22%。CCL（中小型單位）報176.22點，按周升0.19%，連升兩周共1.08%，有關數據主要反映財政預算案定息按揭計劃後首周及美國減息半厘當周的市况，樓價短暫止跌。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，本周CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)均錄得輕微上升，雖然三大整體指數齊升2周，是6周以來首見，但按周升幅顯著收窄，顯示財政預算案對樓市的正面效果應正迅速遞減。