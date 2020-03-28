美聯去年蝕6892萬 八成分行獲減租

平均減租兩成 最高減租七成

該公司公布，期內集團錄收益48.84億元，按年跌2.5%。截至去年底，集團聘用6726名全職僱員，按年增2.4%，其中5607名為營業代理、612名為辦公室後勤員工及507名為前線支援員工。

美聯副主席黃靜怡表示，成交持續萎縮，加上租金高昂，中小型行的經營更困難，小型代理行更因為缺乏科技支援，更受疫情打擊，部分已經結業，最新代表分行數目的營業詳情說明書共6,978張，為20個月新低。

黃建業料負資產蝕讓盤勢增

黃靜怡續稱，由去年起集團積極與業主洽談減租，最近兩季續租的香港分行中已有逾八成獲得減租，平均減幅約為兩成，最高獲減租近七成，惟平均獲得的減幅仍然偏離市况的跌幅，預料有下調空間。該公司又指出，雖然「美聯物業」品牌業務錄得盈利，但旗下以「香港置業」為品牌的全資子公司的財務表現則欠佳，是集團錄得淨虧損的原因之一。美聯集團主席黃建業則指，樓價仍受制於疫情、經濟及社會環境三大因素，失業率上升，加上股市及債市的波動，將拖樓價「後腿」，短期內持續回調，預料上半年樓價跌約5%，負資產及蝕讓盤數目將會增加。

中原香港盈利大跌近四成

另外，中原集團去年佣金收入達174.6億元，按年下跌8%，但稅後盈利卻錄得升幅，錄7.35億元，按年增長47%。盈利增幅主要來自中國大陸業務，2019年中原中國營業額逾106.6億元，由虧轉盈，2019年錄2.35億元盈利。中原香港於2019年錄得逾49.7億元佣金收入，較2018年倒退8%，當中住宅部佣金逾38.5億元，工商舖錄5.33億元佣金收入，較2018年大幅減少35%，中原香港2019年稅後盈利3.88億元，減少38%。