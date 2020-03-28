地產代理首宗確診 地監局提5建議 減不必要社交聚會 容許員工留家工作

明報記者 林尚民

昨日網上流傳一張有穿上全套保護衣人士，在美聯半山壹號分行進行消毒，並指有一名客戶經理確診新冠肺炎。美聯透過公關部確認，一名於何文田半山壹號名薈分行工作的前線同事確診新冠肺炎，該同事為首日上班，現正接受治療，公司已安排曾經與確診個案接觸或共處的同事，全部留家自我隔離14天，並通知相關接觸人士留意身體狀况，需要時前往求醫並接受測試，亦已立即關閉相關分行，並安排消毒工作。

美聯：確診員工首日上班 正受治療

對於有代理確診新冠肺炎，地監局回應本報查詢時表示，關注並致以慰問，希望患者早日康復，局方相信有關地產代理公司已採取因應措施以防止病毒傳播。此外，地監局指出，疫情為香港社區及經濟帶來衝擊，作為服務行業的地產代理業，難免受到波及，希望各代理行在營運之餘，亦要採取措施以防止社區感染及保護員工。

該局指各從業員除應經常保持雙手清潔、在辦公室內及與客戶見面時佩戴口罩外，亦要與客戶保持適當距離，確保店舖內空氣流通及定期以有效消毒劑進行清潔。此外，從業員或員工之間應減少不必要的社交聚會，公司亦可考慮容許員工在留在家中利用電腦網上工作，以減少交叉感染的機會。最後，從業員應時刻留意有關疫情的最新消息，以進行相關防疫工作。

中原指線上查詢增1倍

至於另一龍頭地產代理行中原地產則回應指， 公司於半山壹號商場內亦設有分行，每日均有例行清潔，得悉事件後，已安排清潔公司為分行再消毒，並一向要求所有進出分行的職員和客戶必須佩戴口罩，職員每日返回分行均須量度體溫，分行亦備有酒精搓手液供員工及客戶使用。為應對疫情，中原上月初已取消大型月會及培訓課程，改為線上會議，並加強資源投資於資訊科技上，如中原客戶在家避疫同時，可透過VR技術仿如親身睇樓，中原網頁的VR放盤瀏覽量，2月比1月升近40%。另中原網上放盤於2月優化即時對話功能後，線上查詢亦即時急增，過去30天線上即時通訊查詢比對上月同期急增逾1倍。此外，利嘉閣地產總裁廖偉強指出，只要公司有懷疑或公司鄰近有確診者，為令員工安心，公司將作出全面消毒。