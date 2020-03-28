高端晶片技術 美擬限供應華為

貿易律師：美企所受影響更大

美國總統特朗普上月似乎對修訂有所保留，暫未知他是否同意最新的修訂。貿易律師雅各布森（Doug Jacobson）稱，相關變動對美國企業所造成的負面影響，較華為更大，因為這將驅使華為發展自己的供應鏈，最終找到替代方案。一名知情人士向路透稱，美國政府正盡力確保對美國工業的影響降至最低。

按收入計算，美國三大半導體設備製造商科磊（KLA Corp）、泛林集團（Lam Research）及應用材料（Applied Materials）控制了全球約40%市場。全球晶片裝配線使用的大部分設備，都採用美國技術。此外，使用最廣泛的晶片設計軟件也來自美國。

消息人士稱，美國多個部門的官員周三舉行會議時，決定改變《外國直接產品規則》（Foreign Direct Product Rule），使基於美國技術或軟件的某些外國商品，受美國法律約束。相關修訂旨在限制向華為銷售高端的晶片，而不是針對普通的舊款晶片。

消息指出，與會者可能包括國家安全委員會、美國國務院、國防部、能源部及商業部的高官。美國商務部前官員沃爾夫（Kevin Wolf）稱，在確認受限制產品的技術門檻前，難以判決新措施的影響。美國政府去年5月以國家安全為由，將華為列入黑名單。美國政府可限制美國製造商向華為銷售美國製造的產品。但根據現行法規，主要的外國供應鏈仍不在美國當局的控制範圍之內，促使白宮計劃收緊對華為的出口規定。不過半導體行業反對收緊對華為的出口限制，認為向華為銷售晶片未威脅國家安全，而收緊限制將影響美國企業競爭力。

（綜合報道）

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