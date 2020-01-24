IEA：疫情恐令原油需求減20%

【明報專訊】國際能源署（IEA）表示，疫情蔓延之際，全球30億人處於封鎖狀態，令全球原油需求可能因此下降20%，每日需求量可能減少約2000萬桶，呼籲油組協助穩定油市。此外，由於美國的2萬億美元刺激經濟計劃，未包括用於購買戰略石油儲備（SPR）的30億美元撥款，美國能源部煞停在市場購買原油填補戰略儲備，使特朗普政府打算為美國油企紓困的計劃造成打擊。紐約期油價格昨晚跌5%，在每桶21美元徘徊。布蘭特期油跌逾6%，跌穿每桶25美元。
美能源部煞停買油計劃 布油跌6%
美國能源部表示，國會對購買戰略石油的態度不明朗，因此叫停有關計劃，不過仍希望爭取國會能達成一些協議，因為填補戰略儲備對能源業有利。去年全球石油需求量為每日1億桶。IEA表示，雖然目前需求大減，但石油每日產量仍將增加300萬桶，部分由於油組領袖沙特阿拉伯，與油組以外的主要產油國俄羅斯爭奪市場份額。IEA稱，沙特作為今年20國集團（G20）的輪任主席國，外界預期沙特將根據其過往做法，支持油市穩定。IEA預期，由於需求難望在短期內恢復，原油供過於求可能導致全球快將耗盡所有原油儲存容量。IEA預計，美國原油產量將顯著下跌，但油價回升產量又會反彈。