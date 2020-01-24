IEA：疫情恐令原油需求減20%

美能源部煞停買油計劃 布油跌6%

美國能源部表示，國會對購買戰略石油的態度不明朗，因此叫停有關計劃，不過仍希望爭取國會能達成一些協議，因為填補戰略儲備對能源業有利。去年全球石油需求量為每日1億桶。IEA表示，雖然目前需求大減，但石油每日產量仍將增加300萬桶，部分由於油組領袖沙特阿拉伯，與油組以外的主要產油國俄羅斯爭奪市場份額。IEA稱，沙特作為今年20國集團（G20）的輪任主席國，外界預期沙特將根據其過往做法，支持油市穩定。IEA預期，由於需求難望在短期內恢復，原油供過於求可能導致全球快將耗盡所有原油儲存容量。IEA預計，美國原油產量將顯著下跌，但油價回升產量又會反彈。

（綜合報道）

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