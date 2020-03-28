疫症陰霾未散 歐美股再急跌 道指早段挫千點 美10年國債孳息跌穿0.8厘

疫情蔓延之際，美國消費者信心大跌。3月密歇根大學消費者信心指數跌至89.1，較2月的101大幅下跌，是3年半以來低位。經濟合作與發展組織（OECD）昨表示，防疫隔離措施將影響大量行業，而這些行業為主要經濟體貢獻三分之一的GDP，單是旅遊業在疫情期間的產出料將大跌50%至70%。OECD估計，封鎖措施每進行1個月，主要經濟體的每年經濟增長將減少兩個百分點，許多經濟體將陷入經濟衰退。

經合：防疫隔離影響大量行業

為應對疫情的影響，加拿大央行昨在兩周內第二度緊急減息，將隔夜基準利率下調半厘，降至0.25厘。加拿大央行另將推出商業票據購買計劃，並每周在市場吸納價值50億加元（約275億港元）加國國債。加元應聲下滑，兌美元曾跌至70.66美仙。每加元兌港元低見5.4769。此外，印度央行昨亦出乎意料，將回購利率從5.15厘下調至4.4厘，是2004年以來低位。逆回購利率亦下調0.9厘，降至4厘。該央行同時下調現金儲備比率1厘至3厘，以提高流動性。

加拿大印度齊減息

聯儲局展開無上限量寬之際，其資產負債表規模首次突破5萬億美元。聯儲局在官網公布，在截至3月25日當周，其資產負債表的規模增加了5860億美元，總值達到5.3萬億美元。為應對疫情對經濟的影響，聯儲局過去一周購入了3550億美元的美國國債及按揭抵押證券，又擴大與其他央行的美元流動性互換安排。

巴克萊：熊市「假升」不罕見

疫情及刺激措施的消息，導致美股近期劇烈波動。道指和標普500指數周四升逾6％，道指創出1931年10月以來，最大的3日升幅。標普500指數則創出1933年4月以來，最大的3日升勢。由周一收市至周四交易日結束，道指升幅達到20％以上，但昨晚再現急挫。

巴克萊首席美國股票策略師德什潘德（Maneesh Deshpande）認為，經歷過此次反彈後，中期風險已偏向下行，投資者仍面臨兩大不確定因素（遏制疫情所需的時間及經濟的最終損失）。他說，熊市「假升」（head-fake rallies）並不罕見。巴克萊的數據顯示，由2000年和2007年開始的熊市，在結束前都出現過逾20％的假升。即使美股三大指數在本周中期顯著反彈，但仍較上月高位低逾20%。

（綜合報道）

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