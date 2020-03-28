維他奶盈警 下半年度或「見紅」

去年純利減25至35%

維他奶昨收市報26.65元，跌2.38%。集團指出，盈警原因包括疫情影響集團在中國的市場計劃及供應鏈運作，尤其是位於疫情中心的武漢市及湖北省的業務，而內地大部分業務來自一般的貿易渠道，由於小型零售商鋪相繼關閉，亦影響業務表現。

集團又指出，香港市場氣氛受去年下半年的社會運動影響減弱，更因疫情爆發而進一步惡化，家用零售銷量因消費者轉為集中購買其他日常必需品，因此有所減少。另外，顧客選擇遠離人流密集地區消費，便利店銷量備受影響，學校小食部的銷售亦因政府於去年11月及疫情爆發期間，實施學校停課安排而停止。

稱現金流穩 可在內地持續發展

早前網上曾有市民指出，維他奶的罐裝檸檬茶由武漢生產，當時維他奶回應傳媒查詢時表示，現只有罐裝檸檬茶及菊花茶於武漢廠房生產。

維他奶年初亦遭沽空機構狙擊，認為集團經營數據可疑，給予目標價10元。集團回應時指出，公司現金流穩健，可在中國持續發展，報告指控不準確及誤導，將保留採取法律行動的權利。