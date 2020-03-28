維他奶盈警 下半年度或「見紅」

【明報專訊】維他奶（0345）收市後發盈警，指疫情對中港業務構成影響，根據截至2月底的財務數據，預計今年3月底止的全年純利按年減少25至35%，去年同期純利為6.96億元，即全年純利最多只有4.524億元。值得注意是，截至去年9月底止，集團上半年度純利按年仍升3%至5.33億元，意味下半年度業績或要「見紅」。
去年純利減25至35%
維他奶昨收市報26.65元，跌2.38%。集團指出，盈警原因包括疫情影響集團在中國的市場計劃及供應鏈運作，尤其是位於疫情中心的武漢市及湖北省的業務，而內地大部分業務來自一般的貿易渠道，由於小型零售商鋪相繼關閉，亦影響業務表現。
集團又指出，香港市場氣氛受去年下半年的社會運動影響減弱，更因疫情爆發而進一步惡化，家用零售銷量因消費者轉為集中購買其他日常必需品，因此有所減少。另外，顧客選擇遠離人流密集地區消費，便利店銷量備受影響，學校小食部的銷售亦因政府於去年11月及疫情爆發期間，實施學校停課安排而停止。
稱現金流穩 可在內地持續發展
早前網上曾有市民指出，維他奶的罐裝檸檬茶由武漢生產，當時維他奶回應傳媒查詢時表示，現只有罐裝檸檬茶及菊花茶於武漢廠房生產。
維他奶年初亦遭沽空機構狙擊，認為集團經營數據可疑，給予目標價10元。集團回應時指出，公司現金流穩健，可在中國持續發展，報告指控不準確及誤導，將保留採取法律行動的權利。