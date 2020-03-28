遭競委會調查投標 安樂工程：停部分員工職務

【明報專訊】安樂工程（1977）公布去年度未經審核業績，純利按年倒退逾兩成至2.42億元，末期息每股派0.0507元。對於集團早前披露遭競委會調查，集團在業績中指出已制定有關投標程序的指引及培訓。另披露集團已停止部分員工職務，並加強審查等程序。
去年純利2.42億 倒退逾兩成
競委會去年12月4日到安樂工程旗下子公司安樂機電設備辦公室調查，案件涉及觸犯競爭條例的第一行為守則；根據條例，守則範圍包括合謀定價、「圍標」等事項。
集團於昨日公布的業績公告中指出，已暫時停止部分員工的商業職務，包括準備標書及採購等，並在其他方面實施額外審查和授權程序，使集團維持極高管治水平。
手頭未完成工程合約94億 創新高
安樂工程表示，受新冠肺炎爆發影響，全年業績未經審核，加上上海上市的聯營公司延遲公布業績，因此其納入該聯營公司去年9月底止9個月審核財務報表，而經審核全年度業績，預料於5月中刋發。
據公告披露，安樂工程投得316份標書，總值約55億元。全年度獲授的標書總值約65億元，按年增長13.3%。
手頭的合約未完成工程則創出新高，達94億元，按年上升約20億元。年內的維修合約則佔6.79億元，按年增加23.2%，佔集團的收益約15.1%。