遭競委會調查投標 安樂工程：停部分員工職務

去年純利2.42億 倒退逾兩成

競委會去年12月4日到安樂工程旗下子公司安樂機電設備辦公室調查，案件涉及觸犯競爭條例的第一行為守則；根據條例，守則範圍包括合謀定價、「圍標」等事項。

集團於昨日公布的業績公告中指出，已暫時停止部分員工的商業職務，包括準備標書及採購等，並在其他方面實施額外審查和授權程序，使集團維持極高管治水平。

手頭未完成工程合約94億 創新高

安樂工程表示，受新冠肺炎爆發影響，全年業績未經審核，加上上海上市的聯營公司延遲公布業績，因此其納入該聯營公司去年9月底止9個月審核財務報表，而經審核全年度業績，預料於5月中刋發。

據公告披露，安樂工程投得316份標書，總值約55億元。全年度獲授的標書總值約65億元，按年增長13.3%。

手頭的合約未完成工程則創出新高，達94億元，按年上升約20億元。年內的維修合約則佔6.79億元，按年增加23.2%，佔集團的收益約15.1%。