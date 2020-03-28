碧桂園多賺14% 全年派息增17%

疫情影響銷售 料兩個月可趕回來

碧桂園昨日上午股價曾升逾5%，中午公布業績後升幅收窄，全日收報9.09元，升3.3%。集團末期息每股擬派發0.3425元，按年增13%，全年股息按年增17%至0.5712元。碧桂園披露，今年權益可售資源約9066億元，當中含6937億元新貨，2192億元為去年餘下貨值，今年目標銷售額6,074.22億元，較去年僅增一成。

市場關注新冠疫情對內房銷售影響，碧桂園常務副總裁程光煜表示，疫情對2月份銷售有直接影響，因為線下售樓處需全數關閉，但踏入3月份已基本恢復正常，線上亦積極銷售，暫沒有全國促銷打折計劃，每日全口徑銷售達到6億元，工地也復工率超過九成。疫情亦影響交付進度，不過管理層表示，主要影響的是湖北地區涉約5000套房交付，但政策給予一定空間，相信兩個月就能趕回來。集團又多次強調，今年同樣以確保現金流為首要，去年的權益回款率達96%，權益去化率達72%，以應對市場的不確定性。

旭輝純利增19% 連特別息派0.2559元

旭輝（0884）去年純利按年增加19%至64.37億元每股盈利0.82元，集團末期息每股派0.2193元，連同20周年特別息0.0366元，合共派0.2559元，可以股代息，較2018年末期息0.1968元增加三成。