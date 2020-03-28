孫宏斌：融創今年將適時賣產減磅

去年多賺57％ 末期息增49%

融創去年業績理想，純利大增57.1%至260.3億元（人民幣．下同），每股盈利為5.99元，末期息亦按年增加49%至1.232元。集團今年設定合約銷售目標為6000億元，按年增加7.87%。集團昨日開市前公布業績，開市後股價最高曾升逾4%，全日收升0.5%，報37.6元。

孫宏斌指出，今年會是處置資產比較好的機會，因為現在的流動性比較好，並透露早在2019年底已成功賣掉一間酒店，另外有四間酒店短期內成交。事實上，融創於2017年向陷入財困的萬達收購大批文旅及商業資產，孫宏斌表示，集團現在文旅、商業資產比例偏大，但暫時仍能夠承受，亦有一些新的文旅項目在快速推進，持有的項目還在增加。

蔡金強：部署分拆物管文旅業務

對於融創有意減磅，奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強認為合理，亦利好融創發展，因為以往集團多宗鉅額收購，例如631.7億元收購萬達文旅及酒店資產、152億元收購成都會展等，當中都累積了一些低效資產，「這些酒店或商業所處的位置、城市並不太好，或是規模太大，回報極低」，認為需要處理，否則會令融創資產回報率下降。

蔡金強稱，融創近年部署陸續分拆物管及文旅業務上市，故需先行處置當中部分盈利規模有限資產如融創茂、融創水世界，冰世界等，否則情况或如同當年瑞安房地產（0272）擬分拆新天地上市般難處理，故有必要減少整體規模，令盈利規模更匹配。

融創聲言要處置低效資產，孫宏斌亦提到，市場今年將會是「洗牌年」，併購機會增加，但好的目標不可能太多，會謹慎拿地，「不賺錢的活不幹」，現時他判斷企業在一二線城市的風險在於買貴地，三四線城市的風險在於波動大，加上目前土地市場價格偏高，故需要非常謹慎的拿地。