英揆確診震散歐股 夜期曾插600點 富時指數跌逾5.7% 法德股巿挫4%

明報記者 陳子凌

英國首相約翰遜昨晚確診新冠肺炎，消息公布後歐洲三大指數跌幅擴大，英國富時指數跌超5.7%；法國CAC指數挫4.6%；德國DAX指數亦跌近4%。截至昨晚11時45分，道指跌820點或3.65%，恒指夜期報22,953點，低水531點。昨晚曾低見22,834點，低水650點。

恒指一周升679點

終止兩星期跌勢

港股昨日早段最多曾升438點至23791點，是3月13日以來新高，可惜後繼乏力，午後升幅持續收窄，尾市曾僅升1點，不過收市競價時段嘜高，最終報23484點，升131點，全日主板成交1224億元；國指報9504點，升57點。

在周二（24日）至昨日4個交易日合共累升8%的拉動下，累計本周恒指反彈679點或2.98%，終止連續兩星期跌勢。

賣新冠肺炎測試盒

長江生命升36%

個股方面，長江生命科技（0775）昨日早段曾爆升48.7%，中午前停牌，停牌前報1.06元，升35.9%。及後晚上公司公告，指與新加坡科技研究院簽訂許可協議，在香港及全球分銷可用於新冠肺炎測試的檢測試劑盒，最快2至4小時有結果。

另外，新冠肺炎疫情自中國蔓延至全球，衝擊環球市場大幅波動，拖累本港強積金表現。強積金顧問公司駿隆最新數據顯示，今年初至本周二（24日），駿隆強積金綜合指數跌15.3%，以截至2018年底強積金計劃成員總數436.5萬人，人均資產值約21.37萬元計，每名打工仔的強積金平均帳面蝕3.4萬元。而截至本周二的3月份，強積金綜合指數跌11.2%，人均蝕近2.4萬元。

東驥龐寶林：股市仍未見底

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，首季強積金表現差勁不令人意外。雖然美聯儲已宣布無限量買債，而股市方面仍未見底，尤其美國受疫情的衝擊於4月復活節能否「復活」尚未可知，建議基金組合較進取的，可將股債比例設定一半一半以降風險，待4月之後，尤其是6月及7月看美股表現，才適當增加股票基金比例。