金融中心排名 港跌至第6

港府：社會事件影響觀感

GFCI主要根據客觀數據及問卷調查兩方面作為評分標準。本期中各國GFCI得分均有所下降，但香港大跌34分至737分，跌幅為排名前40名的各金融中心中最多。此外，排名前列的各中心得分相近，香港距離新加坡僅一分之差，新加坡與上海亦僅2分之差。

於金融中心5項競爭力分類中，香港於營商環境、人力資本均排名第三，僅次於紐約及倫敦。表現最差的兩項競爭力，基礎設施及金融業發展水平，則分別排名第五及第六。其中基礎設施指信息通信、交通基礎等設施；金融業發展則指資本可獲得性及市場流動性等方面。

政府發言人表示，於網上問卷調查中，香港得分下降幅度較前五名更顯著，認為去年本土社會事件及海外人士對此的看法，或影響了香港於問卷調查中的得分及整體排名。發言人續表示，香港制度優勢未受影響，基礎實力仍強勁，無明顯資金流出；未來將會加大力度推廣香港，提升競爭優勢。