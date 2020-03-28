會德豐1個月斥16億掃九置

提私有化後 九置累跌22.3%

根據現行併購條例，會德豐旗下九倉及九置為一致行動人士的各方，因此在會德豐增持九倉或九置時，只需按例作出披露。吳光正提出私有化會德豐後至3月23日共18日，共增持九置約4706.5萬股。

按吳光正原先私有化會德豐的建議，會德豐被私有化後，會將手上21.96%的九置派發予接受私有化的股東。吳光正家族在九置的持股會降至42.34%，另外九倉在九置的持股，亦會降至2.19%，合計持股44.53%。經最近會德豐入市購九置行動後，一旦完成私有化會德豐，吳光正家族的九置持股會增至43.89%，連同九倉此前披露持有約2.19%，兩者穩獲九置股權46.08%。

隨着會德豐股價至昨日收報52.85元，不單相比提出私有化後最高收市價66元大跌28.41%，更只比較去年2月下旬提出私有化前最後收市價47.25元，溢價11.85%。

市場：私有化計劃未必獲獨立股東通過

同時，會德豐建議私有化擬派出的九置及九倉股份股價在期間插水逾兩成，連同吳光正家族建議的每股會德豐派發12元私有化作價，吳光正家族提出私有化會德豐的每股作價變成57.05元。這雖然比公布私有化計劃時，作價高達71.9元大幅縮水20.65%，但是最新作價，比會德豐昨日收市價溢價仍達7.95%。有市場人士指，私有化作價長期較會德豐市價維持大幅度溢價，反映市場認為會德豐私有化計劃存在一定變數，未必獲獨立股東通過。