中銀香港純利增0.4% 遜預期

服務費佣金收入跌 淨息差擴

由於去年下半年，集團經營支出及減值準備增加，除稅後溢利較上半年減少13.6%。去年全年，淨利息收入增2.6%至405.23億元，但淨服務費及佣金收入跌3.5%，下半年較上半年跌近兩成，主要是信用卡業務及證券經紀收入減少。若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，去年淨息差為1.69厘，按年上升0.06厘。每股末期股息0.992元，全年派1.537元，按年增4.7%。集團股價昨日績前收報21.65元，升0.5%。

中銀香港副董事長兼總裁高迎欣表示，新冠肺炎疫情影響各行各業，但集團銀行資產質素保持良好，貸款質量及信貸增長未出現明顯變化，客戶結構仍相對穩定，未來將持續拓展新業務增加資產，以抵消相關的負面影響。

冀今年貸款錄中高單位數增長

集團去年貸款按年增長10.2%跑贏市場，不過中銀香港副總裁王兵指出，疫情帶來的影響不容輕視，但該行的貸款業務優勢仍然存在，加上去年其東南亞貸款業務增長強勁，期望今年貸款能錄得中高單位數增長。

中銀香港財務總監隋洋表示，美聯儲減息下利率維持低水平，預料港美息差倒掛將持續，對銀行淨息差造成壓力，該行會增加貸款投放，嚴控銀行資金成本以保持銀行的資產質素。她又指出，集團目前派息比率區間介乎40%至60%，認為合理及恰當。