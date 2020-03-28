內銀近期跑贏大市 分析：不會長久

中行昨日宣布股息按年多派3.8%，股息率仍有7.12厘，工行和建行股息率亦約有5.5厘。康證投資研究部董事李聲揚表示，近期股市動盪，市場上有能力固定派息的資產不多，內銀盈利有一定增長能力，有助吸引收息投資者。

內銀須降企業借貸成本 不利淨息差

不過，李聲揚指出，內地銀行肩負扶助經濟任務，需降低企業借貸成本，對銀行的淨息差和資產質素皆不利，雖然不至令業績倒退，但長期維持低單位數增長。另外，人民幣走弱會令以港幣收取的內銀股息有匯兌損失。他相信內銀股跑贏大市不會太長久，一旦市况回穩，投資者就會放棄內銀轉而投資較進取的行業。

北水亦是支撐內銀股的主因，今年北水幾乎每日都大手掃入建行，截至周四（26日）北水現持有9.73%建行H股，比1月21日增加3.21個百分點，持有工行H股比率亦升3.2個百分點至26.35%。有分析指，內地保險商需要配置與險資負債年期匹配的資產，派息穩定的內銀股是險資的其中一個選擇。