工行：1.8萬企業客獲批延還款 工行中行淨息差齊跌 料首季續受壓

明報記者 歐陽偉昉、溫藹紅、陳子凌

截至去年底，中行不良貸款率為1.37%，交行為1.47%，按季比較持平，工行為1.43%，按季下跌0.01個百分點。工行行長谷澍表示，該行已准許1.86萬間受疫情影響、暫時遇上困難的企業貸款客戶，延期還本還息至6月底，其中有1.72萬間是小微企業，佔總貸款戶5%。他指該行防控不良貸款能力有提升，撥備覆蓋率近200%，而且政府仍有不少政策空間幫助企業，因此認為未來一段時間內可保持資產質量穩定。

交行：疫情衝擊傳導至銀行體系

交行副行長侯維棟則表示，疫情衝擊實體經濟會傳導至銀行體系，今年資產質量可能會面臨一定程度的惡化，預料零售批發、文旅娛樂、製造業等行業受衝擊較大，信用卡業務資產質量的影響亦明顯。

內銀收入以淨利息收入為主，工行去年全年淨利息收益率為2.24厘，比首三季的2.26厘下降，中行全年淨息差1.84厘，按年收窄0.06厘。中行副行長孫煜表示，經濟環境將為淨息差帶來頗大壓力，主要是由於利率市場化後，貸款市場報價利率（LPR）下行，降低銀行貸款收益水平；另美國聯儲局減息及實施量化寬鬆，亦降低外幣市場的收益。該行未來將持續提升市場負債配置效率，提高貸款與債券投資的佔比，以克服淨息差壓力。

中行：淨息差承受頗大壓力

按中行的報告，去年公司貸款的平均利率為4.45厘，按年下跌0.02厘，以年期計算，1年期以內短期貸款平均利率按年減0.03厘。相反，客戶存款無論是個人或公司的活期及定期，平均利率都按年上升，反映資金成本上漲。交行副行長郭莽亦預料今年息差受壓，估計若全年LPR下調0.2厘，會減少淨息差0.03厘。

分析：今年盈利放緩 行業共識

雖然去年下半年LPR開始下降，但對第四季息差似乎影響不大，有分析師指出，內地貸款利率通常是每年調節一次，去年下半年只有部分企業到期調整利率，至今年全部企業都會按新利率調整，因此降息對貸款的真正影響是在今年出現，特別是對於企業貸款。今年銀行盈利增長預期比去年放緩，基本上已是行業共識。