工行：1.8萬企業客獲批延還款 工行中行淨息差齊跌 料首季續受壓

【明報專訊】三大國有銀行昨日公布業績，並均對今年疫情影響下的淨息差及不良貸款抱審慎看法。工商銀行（1398）、中國銀行（3988）和交通銀行（3328）去年純利按年增長介乎4%至5%，大致符合市場預期。今年初大量企業因為新冠肺炎疫情停工停產，銀保監上月要求銀行容許受影響的中小企向銀行申請延期償還本金及利息至6月底，不計入不良貸款。工行表示已批准逾1.8萬間企業的申請，延期完結後企業經營或仍有困難，預計對下半年信貸質素仍有影響，不過延期還款的小微企業佔整體貸款戶只有5%。
明報記者 歐陽偉昉、溫藹紅、陳子凌
截至去年底，中行不良貸款率為1.37%，交行為1.47%，按季比較持平，工行為1.43%，按季下跌0.01個百分點。工行行長谷澍表示，該行已准許1.86萬間受疫情影響、暫時遇上困難的企業貸款客戶，延期還本還息至6月底，其中有1.72萬間是小微企業，佔總貸款戶5%。他指該行防控不良貸款能力有提升，撥備覆蓋率近200%，而且政府仍有不少政策空間幫助企業，因此認為未來一段時間內可保持資產質量穩定。
交行：疫情衝擊傳導至銀行體系
交行副行長侯維棟則表示，疫情衝擊實體經濟會傳導至銀行體系，今年資產質量可能會面臨一定程度的惡化，預料零售批發、文旅娛樂、製造業等行業受衝擊較大，信用卡業務資產質量的影響亦明顯。
內銀收入以淨利息收入為主，工行去年全年淨利息收益率為2.24厘，比首三季的2.26厘下降，中行全年淨息差1.84厘，按年收窄0.06厘。中行副行長孫煜表示，經濟環境將為淨息差帶來頗大壓力，主要是由於利率市場化後，貸款市場報價利率（LPR）下行，降低銀行貸款收益水平；另美國聯儲局減息及實施量化寬鬆，亦降低外幣市場的收益。該行未來將持續提升市場負債配置效率，提高貸款與債券投資的佔比，以克服淨息差壓力。
中行：淨息差承受頗大壓力
按中行的報告，去年公司貸款的平均利率為4.45厘，按年下跌0.02厘，以年期計算，1年期以內短期貸款平均利率按年減0.03厘。相反，客戶存款無論是個人或公司的活期及定期，平均利率都按年上升，反映資金成本上漲。交行副行長郭莽亦預料今年息差受壓，估計若全年LPR下調0.2厘，會減少淨息差0.03厘。
分析：今年盈利放緩 行業共識
雖然去年下半年LPR開始下降，但對第四季息差似乎影響不大，有分析師指出，內地貸款利率通常是每年調節一次，去年下半年只有部分企業到期調整利率，至今年全部企業都會按新利率調整，因此降息對貸款的真正影響是在今年出現，特別是對於企業貸款。今年銀行盈利增長預期比去年放緩，基本上已是行業共識。