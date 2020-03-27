新盤撻訂本月34宗 10個月高

撻訂比率約4% 逼前年11月樓市冷鋒

可留意的是，以3月暫時錄約34宗新盤撻訂個案中，其中20宗屬撻大訂、即買家簽署正式買賣合約後取消交易，佔本月整體新盤撻訂宗數近六成。若以本月迄今整體一手成交約815宗計，取消交易比率約4%，與2018年11月樓市遭遇冷鋒時錄得的一手單位撻訂比率相若。

另一方面，由於新冠肺炎疫情持續，未有全新焦點大盤登場，新盤市場昨日僅錄得零星交投，估計只約10宗，但卻不乏高價成交。興勝創建（0896）今年1月開售至今累沽37伙、估計套現逾2.63億元的深水埗現樓WEST PARK，以945.484萬元售出21樓B室，實用面積493方呎、2房連書房間隔，實呎19,178元，成交價創項目新高紀錄。

另嘉華國際（0173）大埔白石角嘉熙，昨日亦以1191.9萬元售出8座6樓A室，屬實用面積714方呎3房戶，實呎16,693元。據嘉熙成交紀錄冊顯示，項目本月迄今暫時售出約11伙，估計套現近1億元。新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期部署短期出擊之際，同系元朗錦田現樓PARK YOHO Napoli，透過發價單形式，售出23B座5樓A室，屬實用面積714方呎3房戶，成交價1094.43萬元、實呎15,328元。