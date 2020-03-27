御金‧國峯3房七折賣 1900萬成交

持貨8年帳面僅升7%

市場消息指，曾錄新冠肺炎確認患者個案的油麻地御金‧國峯，其中位於2座中層B室，昨日以1900萬元易手， 單位實用927方呎，屬3房連工人套房間隔，呎價為20,496元，較市價低約3成，即以七折賣樓。據悉，業主由於已購入新盤物業，現成交在即，故急於賣樓套現，今年初疫症尚未爆發前以2800萬元放售後，本月中一度再減至2300萬元。原業主2012年以1776萬元一手購入上址，現轉手帳面賺124萬元或約7%，若連同使費計，實際僅獲利約40萬元或2%。

原築3房額印貨實蝕百萬

準買家加快上車步伐，帶動新界各區交投急增。其中，元朗區本月至今暫錄約157宗成交，不僅較上月全月的109宗急增逾四成，成交量更創一年來按月新高。不過，亦有個別二手業主蝕讓離場，美聯聯席區域經理陳鋒指出，元朗原築1座高層B室，新近以945萬元成交，單位實用814方呎，屬3房連工人套房間隔，現成交呎價為11,609元，屬市場水平。原業主2018年6月以900萬元購入上址，帳面雖升值45萬元或5%，但因持貨不足3年，須繳付10%額印稅，連同其他使費計，實蝕約97萬元或約一成。

北區本月二手料破百宗

與此同時，新界北區，包括粉嶺、上水本月亦暫錄逾90宗成交，較上月全月增加逾四成，交投步伐明顯轉急，預料本月全月成交量有望破百宗，創半年按月新高。中原副區域營業經理洪文鋒表示，粉嶺屋苑花都廣場交投活躍，本月暫已錄得約10宗成交，最新一宗位於花都廣場8座中層D室，實用面積370方呎，屬2房間隔，新近以508萬元市價成交，實呎13,730元。原業主於2015年5月以393萬元購入，持貨近5年，帳面獲利115萬元或約30%。