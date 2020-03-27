美聯工商舖盈轉虧 去年蝕1950萬

料舖價或回落至SARS水平

美聯工商舖執行董事兼行政總裁黃漢成表示，根據旅發局數據，受新冠肺炎影響，今年1月訪港旅客按年大跌53%，2月更料重挫逾九成，嚴重打擊本港零售及旅遊業，商舖租金及售價大幅向下。此外，本地社會運動未來仍然有機會持續，加上疫症後網購更加成熟，均對未來零售業帶來極嚴峻挑戰，舖市復蘇之路仍然漫長。

他預期，今年核心區商舖租金及售價將大跌四成，重返2006至2007年水平。長遠而言，在最壞情况下，商舖價格或進一步回落至2003年SARS時水平。不過，鑑於不少業主願意擴大議價空間，估計商舖交投量可望維持平穩。

他又稱，政府應盡快撤回工商舖辣招，把工商舖印花稅由最高的8.5%降至4.25%，即工商舖辣招於2013年生效前的水平，以便刺激交投；因應近日的「限酒令」導致不少酒吧或食肆停業，政府應考慮對相關商戶提供一筆過的補貼，令商戶有「應急錢」應付停業期間的開支，以免大量店舖倒閉。