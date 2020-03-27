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中環蘇豪舖劈價一半 3400萬易手 酒吧集中地 提出禁酒令後區內首宗成交

【明報專訊】特首林鄭月娥日前表示，有意立例禁止持酒牌食肆、酒吧賣酒以控制疫情，令中環一帶酒吧及餐廳舖價進一步受壓。市場消息指，中環伊利近街36號地舖，面積約1000方呎，屬蘇豪區靚位地舖，原業主早於一年前、即反修例運動前，以市價6800萬元放售，惟近期疫情肆虐，加上「禁酒令」，令其身價大幅縮水，終以半價賣舖，成交價3400萬元，成「禁酒令」後區內首宗舖位成交。

明報記者 甘潔瑩

事實上，反修例風暴及新冠肺炎下，舖市本已受嚴重打擊，加上政府擬推「禁酒令」，令舖市更加雪上加霜。伊利近街一帶一向酒吧食肆林立，上述大劈價舖位目前由餐廳租用，月租8萬元，租期至2022年3月，新買家租金回報約2.8厘。原業主早於1987年3月僅以68萬買入該舖，經歷過1997年金融風暴、2003年SARS、2008年金融海嘯等經濟衝擊，持貨33年沽貨離場，帳面獲利3332萬元或49倍。

業界：禁酒令影響酒吧業深遠

政府正研究推出「禁酒令」，盛滙商鋪基金創辦人及行政總裁李根興指，此舉將打擊酒吧及餐廳的生意，部分或需結業，對行業影響深遠。他指，上述商舖鄰近些利街扶手電梯，屬於蘇豪區最靚位置，原業主在社運後已調低叫價，但未獲洽詢，至近月疫情持續擴散，本月初已減價43%至3900萬元放售，及後進一步擴闊議價空間，終減價至3400萬元易手，即較最初叫價低3400萬元或50%，做價亦是較市價約4800萬至5000萬元低約三成，而該舖具有收購潛力。據悉，新買家為投資者。

傳勞力士棄租羅素街舖

此外，早年因內地自由行消費而帶動的鐘表店，亦因疫情而面臨收縮。市場消息指，英皇國際（0163）持有的銅鑼灣羅素街8號地下1及2號舖，面積3367方呎，目前由旗下英皇鐘錶珠寶（0887）經營勞力士專門店，有傳勞力士將棄租，而業主亦低調地將商舖招租，有指意向月租150萬元，即呎租約446元。英皇國際回應本報指，勞力士店租約期至今年9月，續約事宜暫未有結論。

事實上，曾貴為全球舖租最貴街道的羅素街，在社會運動及新冠肺炎的雙重打擊下，光環不再。同樣是依賴旅客消費的意大利奢侈品PRADA，自2015年起在羅素街2至4號開設旗艦店，樓高3層、樓面約1.5萬方呎，屬本港最大專門店，月租高達900萬元，租期7年，即租金總支出高達7.56億元。去年反修例風暴後，原定今年6月才租約期滿的PRADA，提前4個月離場，成該商業街首個撤離的奢侈品牌。

相關字詞﹕劈價成交 伊利近街 蘇豪區 英皇鐘錶珠寶 羅素街 李根興 禁酒令 英皇國際 新冠肺炎 反修例運動

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