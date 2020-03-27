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湯文亮 敢說反話

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湯文亮：疫情全球攬炒 反利香港重生

【明報專訊】去年下半年開始，香港不斷受到激烈社會運動摧殘，除了少數幾個行業外，大多數都受到拖累，做生意的人其實唔知道可以捱得幾耐，當時情况真的是「冠蓋滿京華，斯人獨憔悴」。全世界只有香港受社會運動拖累，其他地區不但沒有受到影響，甚至成為受惠者。以新加坡為例，不少跨國企業總部轉到當地，亦有不少國際會議因香港有危險而改到星洲、吉隆坡等地。香港人睇住大量生意遷離，但又能夠說什麼？

在去年下半年，香港舉行過無數次社會運動集會，其中一次在愛丁堡廣場舉行，叫「我要攬炒」，當時我路經該地，睇住熱情高漲的集會，覺得很無奈，我企了兩個小時，好彩當時警察比較溫和，而且集會又獲得不反對通知書，倘若是現在，我可能被要求擔保。當我打算離開的時候，我突然想到一件事，「我要攬炒」的背後可能有其他意思，只要全球攪炒，香港可能會逃出生天。

不過，想下就可以，除了打仗之外，全球又怎可能攬炒？但世事無絕對，新冠肺炎病毒突然殺到，本來武漢封城，全世界國家都應該早要準備，可惜在美國總統特朗普連番表示新冠病毒是很輕微，只是強化了的流感，導致歐美各國都掉以輕心，最後病毒造成全球大爆發，全世界攬炒。老實說，香港也是受害者，不過，其他競爭對手的經濟環境亦被病毒拖慢，大家又重新起跑。換句話說，新冠病毒給香港有機會重生。

疫情過後 先復元者勝

當香港受到社運蹂躪時，大家都認為最大受惠者應該是新加坡，而事實上，新加坡在世界各項排名，早已拋離香港，甚至連全球自由度最高城市，都已經從香港手中搶過來。當大家以為新加坡已經不將香港放在眼內，原來又不是，新加坡雖然沒有社運，甚至受惠於香港社會運動，但去年經濟環境已經轉壞，坡元已經貶值7%；淡馬錫又投資失誤，總資產由738億美元降至503億美元。本來這些都是國家大事，只要國民生活水準保持，就不會有事。但原來在今年1月，疫情未開始爆發時，新加坡有434宗個人破產個案，高於受社運蹂躪的香港，這是一個經濟轉壞的確實數字，我相信很少人會預測得到。

在疫情過後，大家重新起步，今次我睇好香港，因為香港人已經冇後路，知道不能夠承受另一次社會運動衝擊，復元的速度將會優勝過其他國家。事實上，在疫情過後，誰先復元，誰就是勝利者。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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