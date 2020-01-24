經濟
譚新強 中環新譚

投資策略

譚新強：歷史新分界：B.C.(Before Corona)屬美國 A.C.(After)屬誰？

【明報專訊】著名《紐約時報》專欄作家 Thomas Friedman最近寫了一篇文章：《Our New Historical Divide: B.C. and A.C. - the World Before Corona and the World After》。可能有點誇張，但標題非常吸睛。文章內容反而不算突出，只指出因全球一體化和交通發達，所以疫症能在短短數個月內蔓延至全球，感染人數亦以幾何級數上升。然後他的觀察是美國社會文化屬於loose（鬆），東方社會如中國內地、新加坡和香港，因曾經歷無數次災難，所以文化屬於tight（緊），但「緊」文化就反而對處理疫情有幫助。所以他建議「收緊」美國文化，同時政府亦需增加對國人的同情心，以大型財政方案刺激經濟，同舟共濟，共渡時艱。

美國國會即將通過一個2萬億美元緊急經濟援助方案，規模之大，前所未有。加上之前聯儲局的緊急減息和各種unconventional（非常規）流動性提供方案，總額可能高達6萬億美元！

一如所料，貨幣政策已成為一種逐漸失效的「舊藥」，即使息口減至零，重啟無限QE，甚至直接購置投資級別企業債，雖托不起股巿，但對保持債市和銀行系統流動性，當然有頗大作用。財政政策這粒藥較有新鮮感，所以暫時對刺激股巿較有效。方案包羅萬有，包括直接向家庭派錢，但奇怪地，收入愈高，派得愈多！更多錢將放在援助多個行業，包括航空、郵輪、酒店、餐飲等等，細節尚未出來，主要目的是保就業，貸款給企業，條件是不可大幅裁員，不可回購股票，亦限制高管薪酬。當然亦有部分錢將放在擴大各種社會福利，和至為重要的醫療預算，但為數恐怕仍有不足。但無論刺激多大，短期內失業人數仍將急升數百萬。

每個政策都有副作用

這個世界沒有免費午餐，每個政策都有副作用，問題只在權衡輕重，得到的效果，是否值得付出的代價。極端的貨幣政策，長遠下來，會否動搖全球投資者對美元和美債的信心？巨型的財政方案，將把今年原來已高達1萬億美元的財赤，最少再翻倍至2萬億以上！長期下去，情况愈來愈日本化，債台過高，即使不破產，都可導致結構性低利率、低通脹和低增長。

歸根究柢，這是一場全球健康危機，並非金融危機（暫時），所以最重要還是要看每個主要地區的處理疫症方法和成績。最肯定一點，在這次嚴格考試，沒有任何地區拿滿分。中國起步可能有點慢，但COVID-19確比SARS的R0（基本傳染度）高不少，即使更早把武漢封城，能否像對付SARS一樣，完全消滅病毒，不易下結論。不少亞洲其他地區，包括日本、韓國、新加坡，以至印度，都受到一些讚許，但即使第一波疫情稍為控制得好一點，仍然不可鬆懈，因為有迹象不用等到秋季或明年，英美回來的人已帶來第二波衝擊！多個南半球地區，尤其非洲的疫情已在升溫，值得關注，因為更確保這場pandemic（大流行），將演變為一個endemic——每年捲土重來的風土病。

歐洲方面，意大利和西班牙的慘况，目不忍睹。兩國的死亡人數都已超過中國，意大利的CFR已到10%，比當年SARS的9.5%更高，怎說都不可能把COVID-19當作流感吧！當然如能進行大規模隨機測試，會準確一點計算到IFR，理論仍必低於CFR不少。英國已開始推銷大規模自家測試裝備，目的就是準確推算感染率。牛津理論傳染病學家Sunetra Gupta發表研究，估計英國的感染率或已高達50%（不太可能，測試結果仍不到10%呈陽性）。如屬實，其實是天大「喜訊」，即是早前的秘密「疫症派對」政策已成功，很多人已擁有免疫力，可以復工。但這政策極不負責任，甚至不人道，等同蓄意感染了大量抵抗力較弱的老人家和長期病患者，並把病毒出口到全球！

有些人盯着意大利數據，當近日見到新增個案見頂稍有回落，就鬆口氣變得樂觀。但我提醒大家兩點，第一，西班牙已成為下一個重災區，法國、英國，甚至瑞士和很多其他國家，即使全都執行了各種嚴格隔離政策，不幸歐洲疫情仍在升溫。第二，差如意大利，確診個案的人口比例，仍只有0.12%，而多次提到過的HIT（Herd Immunity Threshold）群體免疫臨界點，估計高達40%至70%！即使真實感染率比確診高10倍，也無非1.2%，距離HIT仍甚遠。所以即使出現第一個峰頂，怎保證不會出現第二個更高的峰頂？

特朗普缺危機意識

美國的疫情，已成為全球最嚴重的熱點。即使特朗普不停自我稱讚，自誇在一月底停止中國航班是超明智之舉，後來把歐洲都停了，對疫情有很大幫助。但這做法真的減少了受感染和死亡人數嗎？事實已證明他講的一切都是信口開河的謊言和空話。即使一月已停止中國航班，但仍沒有為疫情作出任何準備。最差是特朗普根本沒有任何危機意識，到今天仍不停自我解脫說誰也想不到疫情這麼嚴重，能傳到超過150個國家，證明他連最基本的exponential power（指數增長）的數學概念都沒有。本以為他也在玩「疫症派對」的險著，但後來才發現他真的甚麼都不懂！

所以美國既沒有有效隔離和尋找源頭政策，最初更缺乏測試儀器，所以初時極少測試、更沒有增購保護衣物和呼吸器等緊急醫療設備。到了今日，測試增加了，加州、紐約、伊利諾和愈來愈多的州份都已進行封城，全國經濟接近前何未見的停擺，但可惜今次亡羊補牢，似乎晚矣！

美國的確診個案已近7萬，死亡人數已過千，但幸而CFR仍只約1.5%。紐約市的情况最令人擔心，人口和面積跟香港相差無幾，但確診個案已超過3萬，死亡人數近300，比香港當年SARS的死亡人數還要高！看到此情此景，實在非常痛心，我曾在紐約地區居住多年，亦經常去公幹，當地極多朋友，現在非常替他們擔心。

除紐約外，另有12個州的個案已過千，Louisiana更已成為全球增長最快的疫區！每100萬人，美國的感染率已達207人，比中國的56高出近4倍！很多專家的基本預測是美國總案例將達20萬，感染率將接近歐洲。最近且有迹象美國疫情轉差，病人數目或將遠超此數，只希望醫療系統能夠應付。

在這情况下，特朗普心又慌了，擔心經濟，所以反說打算在復活節前宣布美國重新開放和復工，亦即漠視Fauci和其他專家的意見！我上周已說明，到最後，人類必須接受與此病毒並存的現實，但最好如中國般，在大致上控制疫情後才陸續復工。如美國到4月中疫情仍在擴散和升溫，公共安全和政治上，特朗普又怎可執意宣布復工？

如疫情控制不了，無論財政和貨幣援助規模多大，仍救不了經濟。特朗普整天怨天尤人，很不成熟地說一個月前美國經濟前所未有的好，全民就業，經濟第一，遠比中國大，怎可能聽醫生一句話，就無限長期停頓經濟！我明白他的焦急，但可惜情况強於人，不用說想當年，連想當月都是沒用的。

大摩最新的預測，非常恐怖，預測美國第二季度的GDP將下跌30.1%，比1930年代大蕭條更厲害！經濟師當然對下半年較樂觀，希望疫情將隨着夏季來臨而消失，經濟將急速反彈，但全年仍將收縮2.3%。我也希望是這樣，但擔心疫情將拖一段頗長時間。

疫情中沒有贏家，所有人都受影響。大摩亦預測中國第一季度GDP下跌5%，然後第二季度反彈1.5%，全年增長仍有3%，我亦覺得有點太樂觀。

中美GDP或拉近

但重點在那裏？請大家小心，討論多年的修昔底德陷阱可能出現變數。如大摩等專家的預測準確，亦即是說在今年第二季度，美國和中國的nominal（名義） GDP，將前所未有地接近！以PPP GDP計算，中國早在2013年已超越。以年化計算，再簡單假設中國較高的通脹將抵消美元升值，美國去年名義GDP約21.7萬億，中國約14.3萬億，今年第二季，美國年化名義GDP將跌至約15.2萬億，中國則將升至約14.5萬億，相差不到5%！當然若以全年計，大概率差距仍將有超過四成，除非疫情揮之不去，美國無法全面復工。當然要指出美國人均GDP仍是中國5倍多，核武數量則是中國的20倍，更添風險。

但無論如何，說回到B.C./A.C.的歷史分水嶺，感覺上，這次疫情，中國受傷也很重，但或許亦是另一次彎道超車的機會。本來B.C.前，中國經濟規模超越美國，需時可能十年，但在A.C.後，這個時間會否大幅縮短，或者不到5年，甚至更短？美國經濟近70%為消費，即是服務業，亦即是最受疫症影響的部分。中國經濟也受嚴重打擊，尤其進出口貿易和製造業，初期面對supply shock（供應震盪），到現時逐漸復工，又面對全球的demand shock（需求震盪）。但幸而中國經濟佔比最大的仍是投資，約50%，消費則只佔40%。中國的主要刺激方案仍未出台，保守一點，先看清楚，保留實力是好事，希望續以減稅降費，刺激消費為主導，再加以適量的減息降準，和5G跟醫療為主的基建投資。

這次疫情亦將影響A.C.未來的中美貿易關係。本來今年將進行第二階段貿易談判，重點將針對中國的工業政策和補貼國企問題。但如A.C.後，美國大量企業受政府拯救甚至國有化，有人估計或將高達GDP的25%，那麼美國憑甚麼批評華為？到時波音可能已成為國企（暫時仍抗拒）！

即使特朗普連任，不用選上Sanders，美國經濟制度經已嚴重往左轉，資本主義名存實亡，差不多連MMT都用上了，還不是已變成社會主義！

19世紀末，美國經濟規模開始超越英國，但以英鎊為全球儲備貨幣本位的情形仍未立刻改變。再要等50年，Bretton Woods制度成立後，英國才勉強把英鎊本位的寶座拱手相讓給掛鈎黃金的美元，其間英國著名經濟學家John Maynard Keynes，還跟美國財政官員Harry Dexter White有一番龍爭虎鬥。但請大家更需留意一點，美國超越英國後，美元正式取代英鎊之間的50年，亦正是人類史上最動盪的時期，包括兩次世界大戰！貨幣政策的不平衡和不協調，被認為是誘因之一。

不少人已把今次全球抗疫形容為一場另類世界大戰，亦不為過。只希望所有人看清楚，共同敵人為病毒（和氣候變化），而並不是某一個國家或某一個族群。但願A.C.的世界，比B.C.更和平！

（中環資產持有波音的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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