周顯：香港人口太少 網購前途有限

要我說，香港電視非但營運狀况不佳，前景也好不到哪裏去。畢竟，不管它在形象上多麼受歡迎，在香港客觀環境下，經營網購是前途有限，皆因人口實在太少，連武漢的人口也比香港多得多，這是非常不利於網上購物。再加上，有amazon.com和阿里巴巴的競爭，你的產品種類絕對及不上它們，價格也不可能及得上它們，只能出售一些selected products，先天環境上，已吃了大虧。

但真正大鑊的，當然是電視廣播。有人問過我，如果由我去搞，應該怎樣管理？我說，很多人同我講過，ViuTV的節目很有創意，也很合年輕人的口味，但收視率始終打不上去。為甚麼呢？這是形勢比人強，新的一代，根本是只看手機，不看電視，這個客觀事實是無法改變的。

TVB最好是維持原狀

十幾年前，報紙開始沒落，當年馮兆榮入掌《新報》，基本策略就是減低支出，一切維持不變，大方針是，只要死得夠慢，就是贏了。後來換了胡雪麗上場， 一改革，取消了馬經鹹版等等cheap嘢，銷量大跌；然後馮再上任，穩住陣腳，維持原狀，又玩了幾年，2015年年老退休，換了顧堯坤，又搞改革，結果改了幾個月，便執笠了。同樣道理，TVB的搞法，是維持原狀，cut冗員，揸正來做，已可稍稍提高質素，繼續keep住班師奶，將其死亡減到最慢。任何大改革，只會令它死得更快。

[周顯 投資二三事]