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股市最前線

劉思明：疫情未受控 醫藥股再受關注

【明報專訊】恒指昨跌174點，收報23,352點，成交額1218億元。各國政府透過財政、貨幣政策進取出招，穩住市場信心，撐起股市，但大反彈過後，市場焦點將逐步回到基本面變化。港股昨回吐尚算溫和，疫情未受控，醫藥股再受到關注。

美國聯儲局主席鮑威爾接受傳媒訪問表示，現時美國經濟不存在基本面問題，當局的彈藥未用盡，仍有政策空間。美國推2萬億美元的刺激經濟方案，連同英法德等政府推出救助計劃，各國央行輪流放水，有助減輕疫情帶來的損失及對經濟的破壞。

不過，疫情受控及經濟活動重啟無期，量寬放水只能企業「吊鹽水」，避免即市倒閉破產，保持金融系統穩定，減輕資本市場破壞；刺激計劃只能令經濟在疫情過後盡快恢復動力，對當前的經濟所起作用有限。

個別殘股反彈 新秀麗飈逾兩成

疫情拖延下，未來只會更多經濟及企業的壞消息傳出，衝擊投資市場造成震盪。

港股方面，恒指昨高開後向下，早市最多跌363點，跌至23,163點已有支持，回吐壓力不大。走勢上，恒指向上料受制20天線（約24,300點），回調守住10天線（約22,800點），短線將在區間內尋找方向。

近期領漲的騰訊（0700）、中移動（0941），前者攀升挑戰50天線，後者回調守住55元，強勢持續。不過，重磅股匯控（0005）、友邦（1299）及內銀股偏軟，拖累指數表現。

周三大彈的汽車、出口、金屬礦石股昨有回吐。個別低殘股繼續反彈，新秀麗（1910）急升逾兩成，瑞聲（2018）、恒大（3333）、昆能（0135）、南航（1055）等升逾3%。

復星醫藥大陽燭破區間頂部

不過，醫藥股則明顯做好，特別是與疫情相關及低殘股。互聯網醫療醫藥股平安好醫生（1833）、阿里健康（0241）反彈持續，上試20天線。復星醫藥（2196）急升逾一成，連帶流感概念的東陽光藥（1558）、中國中藥（0570）升約7%；低殘的三生製藥（1530）、綠葉製藥（2186）繼續受追捧。

復星醫藥旗下研製的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒已通過國家藥監局應急審批；其自主研發的核酸檢測試劑早已通過了歐盟CE認證，具備歐盟市場的准入條件。雖然相關診斷業務佔集團很少，但消息成為股價催化劑。走勢上，復星醫藥過去約10個月主要在22至24.5元橫行，昨天以大陽燭升破區間頂部，一度逼近27.5元阻力回順；倘若回調可守住24元，將可確認向上突破，中線仍有望挑戰阻力。

東陽光藥料35至38元上落

至於低殘股中，東陽光藥早前公布旗下抗流感藥物可威膠囊獲美國食品藥物管理局批准上市，反映提升產品的國際化生產標準及質量成果。

公司早前已預告去年全年撇除轉換債影響的純利按年增長不低於1.2倍，基本面良好。股價方面，該股跌至32元初見支持，昨升破企穩35元收市，走勢轉穩，短線料可35至38元上落。

[劉思明 還看今朝]

相關字詞﹕東陽光藥 復星醫藥 醫藥 港股

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