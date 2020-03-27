盧駿匡：道指有望短期見底

【明報專訊】筆者上期曾表示「近日恐慌指數VIX在創出高位後急升，據過往經驗多會是短期見頂的跡象。 即使市况要再進一步調整，亦會先作技術反彈。從日線圖來看，道指的重要技術支持位於18,300點。」。最終VIX在3月18日見頂，而道指於3月23日曾低見18,213點 ，但收市時回升至18,591點，表示18,300點有不俗支持。
隨後道指在3月24日反彈至20,714點，並且形成支持形態，意味短期有機會已經見底。如果能進一步升穿20,737點，有望進一步挑戰21,800點。
恒指若回補裂口 上望25200
至於恒指走勢方面，3月20日形成支持形態後，本周三（3月25日）進一步升穿關鍵位，意味反彈有望持續。然而，反彈目標可用兩個方法計算作綜合分析。首先是參考近日尚未回補的下跌裂口。執筆時（周三），3月12日及3月9日的裂口都仍未回補。假若回補，恒指將會升至25,200點及26,100點。
另一個方法是計算黃金比率，但首先要定出調整的起點在什麼水平。筆者會用一個較客觀的方法判斷，就是運用20天線跌穿50天線的死亡交叉作為信號。最接近信號日的高位會是調整的起點，亦即是2月17日的高位28,055點。如果反彈0.5倍，恒指將會接近24,600點，而反彈0.618倍是大約25,400點。藉此推算，今次反彈的目標大概是25,200點至25,400點。
由於恒指現時距離目標仍有一定的上升空間，因此可考慮買入恒指ETF（7200）；而早前買入的騰訊（0700）可考慮分段獲利。