力伍：全球航空業危在旦夕

全球新冠肺炎疫情蔓延速度超乎想像，疫情已波及全球160個國家和地區，全球確診病例超過40萬例，死亡人數2萬以上，高病死率（意大利9.5%、西班牙6.7%、伊朗7.9%、英國5%、荷蘭4.5%、法國4%）扭轉了海外漫不經心的態度，多國提高應急等級，對外封關鎖國、限制入境，對內則要求居家隔離，禁止非必要的外出。全球人口流動戛然而止，重挫航空業。

今年整體客運收入恐跌44%

最先深受疫情危害的中國，截至3月17日，中國航空公司累計虧損223億元人民幣。3月24日，國際航空運輸協會發布的最新報告預測，全球航空運輸客運收入可能會下降2520億美元，比2019年下降44%。由於嚴格的旅行限制可能持續長達3個月，加之今年全球經濟預計衰退對就業和市場信心的影響將削弱疫情之後航空客運需求，預計2020年全球航空運輸客運需求（按客運公里數計算，RPKs）比2019年下降38%。國際航空業智庫亞太航空中心認為，如果沒有政府的支持，很多航空公司可能會在5月底前面臨破產。多國航空公司面臨停飛、裁員、削減運力、破產等困境。全球最大的長途航空公司阿聯酋航空和新加坡航空亦宣布加入停飛陣營。

疫情全球大流行，美國政府推出2萬億美元經濟刺激方案已獲參議院通過，只待眾議院通過。其中有條件地向困境中的航空公司提供250億美元金融援助，40億美元用於貨運航空公司。此前波音向政府尋求600億美元的貸款支持已拯救美國航空業。

目前美國確診病例已超5萬例，世界衛生組織表示美國有可能成為繼武漢、意大利之後的又一「震央」。特朗普表示復活節前重啟美國經濟，但外界更加關心美國如何抗疫，只有控制疫情，大家方能安心走出家門，擁抱世界；出行需求提振，獲得資金救助的航企熬過疫情寒冬，自然轉危為安。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]