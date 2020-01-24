星首季GDP跌幅2.2%超預期

面對經濟數據遠比預期差，新加坡政府將推出第二輪價值480億坡元（約2587億港元）的刺激計劃，以支持企業和家庭。向國民派錢金額將較原先計劃加碼兩倍，符合條件並年滿21歲的新加坡人，可按照收入獲發300、600或900坡元（約1620、3240、4860港元）不等的援助，原先金額為100至300坡元。

育有至少一名20歲或以下子女的新加坡父母，可獲補貼金額從100坡元增至300坡元。合資格成年人士今年可獲超市消費券，由100坡元加碼至300坡元。刺激措施的部分資金來自該國儲備，是2009年金融海嘯以來首次。兩輪措施規模合計，相當於新加坡GDP的11%。

副總理兼財政部長王瑞杰稱，旅遊與航空業重創，將提高本地員工的薪資補貼比例，由原本的8%提高到25%。補貼薪酬上限由3600坡元（約1.9萬港元）提升至4600坡元（約2.5萬港元），避免資方解僱本地員工。低收入員工也能獲得3000坡元補助。不過總統、國會正副議長、內閣官員等將減薪3個月。

（綜合報道）

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