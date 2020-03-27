鮑威爾：聯儲局有彈藥採更多行動

罕見大眾節目發表言論

聯儲局主席通常只會在經濟論壇等發表言論。今次鮑威爾罕有地透過美國普羅大眾收看的晨間節目發布信息，似乎是要讓民眾為即將面臨的惡劣經濟環境做好心理準備，他強調聯儲局會採取「積極行動」，助企業和家庭渡過難關。

鮑威爾稱，聯儲局過去兩周授權涉及數以萬億美元計的貸款及買債計劃，就是為了讓原本健康的經濟，在停頓期間仍可維持民眾生活，以便在今年稍後迎來經濟強勢反彈。他表示，聯儲局將採取「積極」措施，確保信貸流通，而聯儲局「放水」的唯一限制，來自美國財政部給予多少支持。美國財政部預計將承擔4240億美元的損失，從而讓聯儲局釋出約4萬億美元為企業提供信貸。

他說，經濟何時重啟，取決疫情控制的進展。他說，聯儲局官員不是防疫專家，傾向聆聽專家的意見，他認同美國國家過敏和傳染病研究所總監福奇（Anthony Fauci）意見，經濟恢復時間表由疫情來決定。這講法有別於美國總統特朗普爭取復活節前恢復經濟活動。

鮑威爾指這次不是典型的經濟下行，首務是控制疫情擴散，因此愈早控制疫情，就能愈早恢復經濟，相信下半年經濟活動可望恢復。

（綜合報道）

[國際金融]