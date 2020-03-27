美新領失業救濟人數新高 續炒作救市 美股早段做好

波音、美國運通和可口可樂推動道指向上。公用股和金融股是標普500指數表現最好的板塊，兩者均升逾4％。不過，美匯指數跌穿100，創1周低位。期金升1.8%，升穿每盎司1660美元。油價昨晚繼續偏軟，紐約期油跌逾4%，在每桶23美元水平徘徊，布蘭特期油跌穿每桶27美元。

道指公用金融股領漲

過去一周，美國多個州及地方政府為應對疫情，下令非必要企業暫停營業，很多企業宣布裁員，令首次申領失業救濟人數創新高。美國延續約10年的職位增長趨勢突然告終。直到3月，美國僱主已連續113個月增加工作崗位，就業人數增加了2200萬人。2月失業率為3.5％，處於1960年代以來的低位。

職位增長終止10年連升

美國國會預算辦公室（CBO）前負責人霍爾（Keith Hall）稱，從未見過職位出現如此大的跌幅，即使大蕭條期間也沒有，這就像即時出現的大衰退，未來數月的失業率可能逼近20%，相當於大蕭條時期的水平。

分析：疫情失控 商業或長期停頓

不過若各行向業可迅速恢復營業，餐館、航空公司、酒店等可能會迅速重新招聘。在政府的財政計劃支持下，失業率理論上在急升後可迅速回落，就像1980年代的情况，有別於1930年代大蕭條，或2007至09年金融海嘯後的漫長高失業率狀態。問題是疫情有不確定性，倘未能迅速遏制，商業活動可能長期停頓。

「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）稱，聯儲局無上限量寬救市，加上美國政府即將推出的2萬億美元刺激計劃，會刺激股市回升。隨着大量現金流入市場，股市會出現人為的回升，並持續一段時間。但在疫情結束前，這將只是一次技術性反彈，熊市還沒結束。

羅傑斯：熊市未結束

羅傑斯認為部分板塊可以撈底，像是早前大跌的航空業和旅遊業板塊，餐廳、酒店和交通運輸業也可以留意。

（綜合報道）

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