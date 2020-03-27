經濟
國際金融

美新領失業救濟人數新高 續炒作救市 美股早段做好

【明報專訊】疫情蔓延之際，美國部分地區實施防疫措施，經濟活動大受影響。在截至3月21日當周，美國首次新領失業救濟人數增至328萬，遠高於分析師平均預期的150萬，較之前一周增加約300萬人，創紀錄新高。之前的紀錄在1982年10月的石油危機期間所創，當時的新領失業救濟人數為69.5萬。雖然上周數據欠佳，但市場樂觀預期美國參院通過的2萬億美元抗疫刺激方案有助提振經濟，美股早段連續第三日上漲。道指早段升逾1000點，標普500指數及納指升4%。

波音、美國運通和可口可樂推動道指向上。公用股和金融股是標普500指數表現最好的板塊，兩者均升逾4％。不過，美匯指數跌穿100，創1周低位。期金升1.8%，升穿每盎司1660美元。油價昨晚繼續偏軟，紐約期油跌逾4%，在每桶23美元水平徘徊，布蘭特期油跌穿每桶27美元。

道指公用金融股領漲

過去一周，美國多個州及地方政府為應對疫情，下令非必要企業暫停營業，很多企業宣布裁員，令首次申領失業救濟人數創新高。美國延續約10年的職位增長趨勢突然告終。直到3月，美國僱主已連續113個月增加工作崗位，就業人數增加了2200萬人。2月失業率為3.5％，處於1960年代以來的低位。

職位增長終止10年連升

美國國會預算辦公室（CBO）前負責人霍爾（Keith Hall）稱，從未見過職位出現如此大的跌幅，即使大蕭條期間也沒有，這就像即時出現的大衰退，未來數月的失業率可能逼近20%，相當於大蕭條時期的水平。

分析：疫情失控 商業或長期停頓

不過若各行向業可迅速恢復營業，餐館、航空公司、酒店等可能會迅速重新招聘。在政府的財政計劃支持下，失業率理論上在急升後可迅速回落，就像1980年代的情况，有別於1930年代大蕭條，或2007至09年金融海嘯後的漫長高失業率狀態。問題是疫情有不確定性，倘未能迅速遏制，商業活動可能長期停頓。

「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）稱，聯儲局無上限量寬救市，加上美國政府即將推出的2萬億美元刺激計劃，會刺激股市回升。隨着大量現金流入市場，股市會出現人為的回升，並持續一段時間。但在疫情結束前，這將只是一次技術性反彈，熊市還沒結束。

羅傑斯：熊市未結束

羅傑斯認為部分板塊可以撈底，像是早前大跌的航空業和旅遊業板塊，餐廳、酒店和交通運輸業也可以留意。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 破紀錄 首次申領失業救濟

上 / 下一篇新聞

港視去年虧損擴大 未反映網購增幅 今年首2月日均2.7萬張單 王維基：EBITDA有望扭虧
港視去年虧損擴大 未反映網購增幅 今年首2月日均2.7萬張單 王維基：EBITDA有望扭虧
自家口罩料兩周後有售 售價2元一個
自家口罩料兩周後有售 售價2元一個
Refinitiv：內地手機用戶11月起下滑
Refinitiv：內地手機用戶11月起下滑
李氏父子6.2億掃長實 4000萬增持長和
李氏父子6.2億掃長實 4000萬增持長和
疫情影響 匯控暫停全球裁員及招聘
疫情影響 匯控暫停全球裁員及招聘
內房今年銷售目標 集體保守 潤地績後挫逾5% 管理層：市况已開始恢復
內房今年銷售目標 集體保守 潤地績後挫逾5% 管理層：市况已開始恢復
中海外：在港土儲創歷史新高
中海外：在港土儲創歷史新高
1個月拆息10連升 中小行存息返兩厘
1個月拆息10連升 中小行存息返兩厘
注資管網公司 中石油：未達最終協議
注資管網公司 中石油：未達最終協議
安永：港首季IPO集資跌三成
安永：港首季IPO集資跌三成
新意網覆核數據中心分租敗訴 法官：營運商僅向商戶提供設備
新意網覆核數據中心分租敗訴 法官：營運商僅向商戶提供設備
恒安去年多賺3％ 僅紙巾業務有增長
恒安去年多賺3％ 僅紙巾業務有增長
蒙牛去年多賺35% 末期息不變
蒙牛去年多賺35% 末期息不變
本港2月出口升4.3% 首兩月累計跌12%
本港2月出口升4.3% 首兩月累計跌12%
惠譽：部分內銀將不符最低資本要求
惠譽：部分內銀將不符最低資本要求
鮑威爾：聯儲局有彈藥採更多行動
鮑威爾：聯儲局有彈藥採更多行動
星首季GDP跌幅2.2%超預期
星首季GDP跌幅2.2%超預期
劉思明：疫情未受控 醫藥股再受關注
劉思明：疫情未受控 醫藥股再受關注
力伍：全球航空業危在旦夕
力伍：全球航空業危在旦夕
盧駿匡：道指有望短期見底
盧駿匡：道指有望短期見底
周顯：香港人口太少 網購前途有限
周顯：香港人口太少 網購前途有限
譚新強：歷史新分界：B.C.(Before Corona)屬美國 A.C.(After)屬誰？
譚新強：歷史新分界：B.C.(Before Corona)屬美國 A.C.(After)屬誰？
湯文亮：疫情全球攬炒 反利香港重生
湯文亮：疫情全球攬炒 反利香港重生
中原地產新加坡總經理許大衛：星洲成港人避險天堂 料樓價續升
中原地產新加坡總經理許大衛：星洲成港人避險天堂 料樓價續升
中環蘇豪舖劈價一半 3400萬易手 酒吧集中地 提出禁酒令後區內首宗成交
中環蘇豪舖劈價一半 3400萬易手 酒吧集中地 提出禁酒令後區內首宗成交
美聯工商舖盈轉虧 去年蝕1950萬
美聯工商舖盈轉虧 去年蝕1950萬
御金‧國峯3房七折賣 1900萬成交
御金‧國峯3房七折賣 1900萬成交
金獅花園2房月租8300元 兩年新低
金獅花園2房月租8300元 兩年新低
新盤撻訂本月34宗 10個月高
新盤撻訂本月34宗 10個月高
第一集團14億購長沙灣兩工廈
第一集團14億購長沙灣兩工廈