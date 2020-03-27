本港2月出口升4.3% 首兩月累計跌12%

首兩月進口貨值跌9.3%

2月份出口亞洲主要地區普遍錄得升幅，其中越南大升43.5%，出口內地亦升13.2%，而出口日本、韓國及新加坡則錄得跌幅。歐美方面，出口美國跌16.5%，出口英國更跌34.9%。而首兩個月，出口美國累跌26.4%，出口內地亦下跌7.9%。

進口方面，2月來自內地的進口跌8.6%；美國跌7.8%；來自越南升68.5%。首兩個月計，來自主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是內地累跌18.8%、美國跌11.7%、泰國跌10.1%，但來自越南仍有42.8%升幅。

政府發言人表示，2月出口溫和上升，主要由於新年在不同時候出現的影響所致，首兩個月合計，出口跌幅擴大至12%，反映新冠肺炎疫情爆發對區內貿易和生產活動造成的嚴重干擾。隨着疫情全球大流行，令大部分主要出口市場的需求大幅下挫，外圍貿易環境最近已變得更為嚴峻，因此，香港的出口表現短期內料會維持低迷。