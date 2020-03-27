經濟

恒安去年多賺3％ 僅紙巾業務有增長

【明報專訊】恒安（1044）公布，去年全年收入按年增9.6%至224.9億元（人民幣‧下同），純利按年增2.8%，錄得39.1億元，主要由於推廣及分銷成本大幅上升41%至32億元。公司毛利按年升10.9%至86.9億元，毛利率錄得38.6%，按年增0.4個百分點。各分部方面，衛生巾業務毛利率錄得70.3%，紙巾全年毛利率錄得27.7%。公司建議派末期息每股1.25元。

去年公司三大業務分部中，僅紙巾產品純利錄得增長，衛生巾及紙尿褲產品純利均錄得跌幅。紙巾產品收入按年升12.3%至114.9億元，佔總收入約五成，分部純利按年升46%至8.4億元。衛生巾產品方面，收入按年微跌1.6%至64.9億元，純利按年跌7.8%至31億元。一次式紙尿褲產品純利則按年大跌46.3%至1.5億元。

已捐2000萬物資助抗疫

恒安表示，去年上半年對衛生巾產品傳統銷售渠道的改革，影響了銷售增長，但下半年銷售已顯現復甦。公司續稱，未來將對衛生巾產品繼續升級，並提高直接銷售比例、與新零售合作等。紙巾產品亦受惠電商渠道，公司指去年紙巾電商銷售增長強勁，為全年收入增長主要動力之一。

新冠疫情影響方面，公司指截至最後日期，未發現疫情對公司財務有重大不利影響。恒安曾向武漢疫區捐贈260萬片衛生巾及20萬條睡褲，此外亦捐贈紙巾、殺菌紙巾等產品，累計捐贈物資及現金約2000萬元。

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